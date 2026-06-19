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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milan entame une nouvelle ère sous l’ère Amorim : qui reste, qui part ?

Milan AC
Mercato

À Milan, le nouvel entraîneur portugais Amorim a déjà exposé sa vision sur la constitution de l’effectif.

Le Milan accumule un retard préoccupant : au 19 juin, le club n’a toujours pas nommé de directeur sportif ni de directeur général. Pour trouver une situation comparable, il faut remonter à l’été 2018, lorsque le club n’avait entamé son activité sur le marché des transferts qu’au début août. C’était un Milan affaibli, alors sous la direction controversée de Yonghong Li.


Ruben Amorim, le nouvel entraîneur des Rossoneri, ne veut pas perdre de temps et a déjà formulé ses premières demandes, tant pour les arrivées que pour les départs.

  • UNE DÉFENSE À CONSOLIDER

    Le Milan AC revient à une défense à trois, mais avec un style de jeu et des principes de mouvement distincts de ceux d’Allegri : Amorim réclame des relances rapides et précises depuis l’arrière. Gabbia et De Winter demeureront probablement chez les Rossoneri, même s’ils commenceront la saison sur le banc. L’avenir de Pavlovic reste à définir : le jeune joueur souhaite rester chez les Rossoneri, mais tout dépendra des offres concrètes en provenance de la Premier League. L’avenir de Tomori est, lui aussi, très incertain, et un transfert doit être pris en sérieuse considération.


    Amorim a demandé l’arrivée de deux nouveaux centraux, dont l’un pourrait être Inacio, du Sporting Lisbonne. Le jeune défenseur allemand Odogu, lui, partira en prêt.

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  • UNE RÉVOLUTION AU MILIEU DE TERRAIN

    En tête de la short-list d’Amorim : Morten Hjulmand, milieu danois né en 1999 et actuellement au Sporting Lisbonne. À défaut, le coach cherche un profil similaire : puissant physiquement et capable d’organiser le jeu.

    Côté départs, rien de nouveau : Loftus-Cheek et Fofana sont sur le marché, tandis que Modric ne prolongera pas son contrat, qui expire dans une dizaine de jours.


    Jashari et l’ancien Turinois Ricci pourraient obtenir leur chance sous les ordres du technicien portugais, qui n’accorde pas sa confiance à Estupinan mais souhaite conserver Bartesaghi et Saelemaekers. Rabiot, enfin, fait l’objet d’une attention particulière : Amorim souhaite le conserver, mais la décision finale reviendra au joueur.

  • PULISIC, UN JOUEUR INCONTOURNABLE

    Concernant les attaquants, Amorim a exprimé son admiration pour Nkunku et jugé indispensable de conserver Pulisic.


    Peu d’éléments concernant Rafael Leao, qui semble aujourd’hui plus proche d’un départ que d’une prolongation. Le Mexicain Gimenez devrait également quitter le club, tandis que Fullkrug ne sera pas conservé.