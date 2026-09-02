Milan, écoute le père de Santi Gimenez : « Pour moi, Porto est un bon pas en avant »

Le père de Gimenez poursuit sur les motivations qui ont poussé à choisir Porto : « Santi est un garçon très réfléchi. Nous regardons non seulement le nom des équipes, mais aussi l’entraîneur, sa façon de jouer, les variantes offensives qu’il propose, ce qu’il peut créer, s’il joue la Ligue des champions et comment il y joue. Il y a énormément de facteurs qui influencent la décision de rejoindre une autre équipe et, en réalité, nous avons pris les choses comme elles venaient. Nous pensions que Milan serait une grande opportunité parce que, en plus du fait que Santi a grandi en regardant Milan, quand l’opportunité de Milan est arrivée, il a oublié les autres équipes et nous sommes partis pour Milan. La vérité, c’est que pour moi, Porto est un bon pas en avant parce que c’est une équipe qui sera compétitive dans son championnat national, qui luttera pour le titre, qui jouera la Ligue des champions et qui, pour être honnête, possède un effectif vraiment excellent. »

Puis sur les derniers mois de Santiago à Milan : « Quand il a joué, il a disputé neuf matches, mais sur ces neuf matches il a continué à jouer malgré la blessure et il ne voulait pas s’arrêter parce qu’il était titulaire. Santi ne prend aucun médicament, il prenait même du Dosul (un antidépresseur, ndlr) pour pouvoir jouer, parce qu’ils n’avaient pas d’autres options et parce que les autres attaquants étaient blessés. Il y a des choses que le monde ne connaît peut-être pas, mais moi, oui. En ce qui concerne les performances, il se peut qu’il n’ait pas été bon ou qu’il n’ait pas été productif : lors des neuf premiers matches qu’il a joués avant la blessure, en réalité, il était titulaire. Quand il est revenu de blessure, l’équipe a subi un énorme effondrement, passant de la première à la cinquième place. Cela fait partie du processus de croissance, ce n’est pas la fin du monde. Il a 25 ans, il a marqué 99 buts en carrière et en 12 matches de Ligue des champions, il a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives. »