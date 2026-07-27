Milan, échange de documents en cours avec Troyes : opération à 3 millions d’euros plus 10 % sur une future revente

L’idée initiale était de le recruter et de l’intégrer à Milan Futuro pour le faire grandir progressivement en lui offrant sa première expérience en Italie dans un contexte différent et loin des projecteurs, mais ces dernières heures, l’hypothèse de l’intégrer immédiatement à l’équipe première comme alternative au défenseur central serbe a sérieusement pris corps. Les caractéristiques sont similaires : pied gauche et habile dans la phase de construction, il pourrait avoir du temps de jeu dans la rotation de l’entraîneur portugais au cours de la saison.





L’an dernier, 17 apparitions entre le championnat et la coupe, presque toutes à partir de février, un but et une passe décisive avec Troyes. Amorim a approuvé son recrutement aussi parce que, sur le côté, il a plus de moteur que Bartesaghi et, dans la relance depuis l’arrière, il parvient à trouver la passe entre les lignes ou à effectuer des transversales de 40 mètres.