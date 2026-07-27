L’AC Milan a recruté un gentil géant d’un mètre 90 pour sa défense. Sankhoun Diawara arrive de Troyes pour environ trois millions d’euros, bonus compris, plus 10 % sur une future revente, et sera la doublure de Pavlovic dans la défense à trois d’Amorim. Il est gaucher, technique, a de longues jambes et sait se faire valoir de la tête. Pour un football qui veut être de domination comme celui que demande Ruben, il peut être le profil idéal.
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Milan, échange de documents en cours avec Troyes : opération à 3 millions d’euros plus 10 % sur une future revente
Rôle et caractéristiques
L’idée initiale était de le recruter et de l’intégrer à Milan Futuro pour le faire grandir progressivement en lui offrant sa première expérience en Italie dans un contexte différent et loin des projecteurs, mais ces dernières heures, l’hypothèse de l’intégrer immédiatement à l’équipe première comme alternative au défenseur central serbe a sérieusement pris corps. Les caractéristiques sont similaires : pied gauche et habile dans la phase de construction, il pourrait avoir du temps de jeu dans la rotation de l’entraîneur portugais au cours de la saison.
L’an dernier, 17 apparitions entre le championnat et la coupe, presque toutes à partir de février, un but et une passe décisive avec Troyes. Amorim a approuvé son recrutement aussi parce que, sur le côté, il a plus de moteur que Bartesaghi et, dans la relance depuis l’arrière, il parvient à trouver la passe entre les lignes ou à effectuer des transversales de 40 mètres.
Soufflé à l’Udinese, voici quand il arrive
Diawara est né de parents d’origines sénégalaise, malienne et guinéenne. Il compte deux sélections avec l’équipe de France U19 et rêve de gravir les échelons, une ambition qui peut devenir réalité grâce à son transfert à l’AC Milan. Le club lombard a devancé la concurrence de l’Udinese et des Glasgow Rangers et met en marche la machine administrative qui mènera à la signature d’un contrat de longue durée : le joueur né en 2006 est attendu à Milan cette semaine pour passer sa visite médicale avec l’AC Milan.
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