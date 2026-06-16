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Milan : découvrez le staff technique de Ruben Amorim

Serie A
Milan AC
R. Amorim

Ruben Amorim sera le prochain entraîneur du Milan. Selon le journal ABola, l’entraîneur portugais doit arriver à Milan dans les prochains jours ; en attendant, il a déjà choisi son staff. Il emmènera chez les Rossoneri l’équipe qui l’a secondé ces dernières années : Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido et l’entraîneur des gardiens Jorge Vital, déjà à ses côtés au Sporting Braga.

  • Amorim renonce à l’argent

    L’entraîneur lisboète renoncera donc à l’année de salaire prévue avec Manchester United, club qui l’avait limogé en janvier, mais avec lequel il était encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2027.



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