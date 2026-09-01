Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Tomori MilanGetty Images

Traduit par

Milan, décision surprise : Tomori réintégré dans le groupe après deux semaines d’entraînement à part

Milan AC

Milan, choix retentissant concernant Tomori : réintégré dans le groupe après l’exclusion décidée par Cardinale et Amorim

Le 13 août dernier, l’AC Milan, après une réunion entre Amorim, Cardinale et le groupe de travail chargé du mercato, a décidé d’exclure de l’effectif cinq éléments : Odogu, Nkunku, Gimenez, Fofana et Tomori. Ce dernier, 17 jours plus tard, sera réintégré dans l’effectif après que le technicien portugais, sollicité en conférence de presse, avait exclu tout retour en arrière sur une décision prise aussi pour des questions de listes, selon ce qu’a rapporté Sky Sport.

  • NON AUX OFFRES

    Fikayo Tomori, déjà par le passé récent, a toujours refusé toutes les offres pour rester à l’AC Milan. Cela s’était déjà produit en janvier 2025, quand tout était bouclé pour son transfert à Tottenham. Malgré la décision du club de l’exclure du projet, en faisant aussi preuve de fermeté avec des entraînements individuels, l’ancien de Chelsea a renvoyé à l’expéditeur chaque proposition, comme celle de Fulham, qui avait beaucoup insisté durant la journée du 1er septembre. Le défenseur central se trouve actuellement à Londres avec ses agents, car il a été dispensé d’entraînement par l’AC Milan pour des raisons liées au mercato.

    • Publicité

  • De retour dans le groupe

    La blessure de Gabbia, absent pendant au moins deux semaines, et la difficulté à faire venir un nouveau défenseur dans les dernières 48 heures ont conduit l'AC Milan à prendre la décision de réintégrer Tomori. Reste à comprendre s’il s’agit d’un choix de pure forme afin d’éviter d’éventuelles poursuites pour harcèlement moral de la part du joueur, ou s’il sera inscrit sur la liste et utilisé lors de matches officiels par Amorim.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Milan AC crest
Milan AC
MIL