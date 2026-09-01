Fikayo Tomori, déjà par le passé récent, a toujours refusé toutes les offres pour rester à l’AC Milan. Cela s’était déjà produit en janvier 2025, quand tout était bouclé pour son transfert à Tottenham. Malgré la décision du club de l’exclure du projet, en faisant aussi preuve de fermeté avec des entraînements individuels, l’ancien de Chelsea a renvoyé à l’expéditeur chaque proposition, comme celle de Fulham, qui avait beaucoup insisté durant la journée du 1er septembre. Le défenseur central se trouve actuellement à Londres avec ses agents, car il a été dispensé d’entraînement par l’AC Milan pour des raisons liées au mercato.