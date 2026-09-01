Le 13 août dernier, l’AC Milan, après une réunion entre Amorim, Cardinale et le groupe de travail chargé du mercato, a décidé d’exclure de l’effectif cinq éléments : Odogu, Nkunku, Gimenez, Fofana et Tomori. Ce dernier, 17 jours plus tard, sera réintégré dans l’effectif après que le technicien portugais, sollicité en conférence de presse, avait exclu tout retour en arrière sur une décision prise aussi pour des questions de listes, selon ce qu’a rapporté Sky Sport.
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Milan, décision surprise : Tomori réintégré dans le groupe après deux semaines d’entraînement à part
NON AUX OFFRES
Fikayo Tomori, déjà par le passé récent, a toujours refusé toutes les offres pour rester à l’AC Milan. Cela s’était déjà produit en janvier 2025, quand tout était bouclé pour son transfert à Tottenham. Malgré la décision du club de l’exclure du projet, en faisant aussi preuve de fermeté avec des entraînements individuels, l’ancien de Chelsea a renvoyé à l’expéditeur chaque proposition, comme celle de Fulham, qui avait beaucoup insisté durant la journée du 1er septembre. Le défenseur central se trouve actuellement à Londres avec ses agents, car il a été dispensé d’entraînement par l’AC Milan pour des raisons liées au mercato.
De retour dans le groupe
La blessure de Gabbia, absent pendant au moins deux semaines, et la difficulté à faire venir un nouveau défenseur dans les dernières 48 heures ont conduit l'AC Milan à prendre la décision de réintégrer Tomori. Reste à comprendre s’il s’agit d’un choix de pure forme afin d’éviter d’éventuelles poursuites pour harcèlement moral de la part du joueur, ou s’il sera inscrit sur la liste et utilisé lors de matches officiels par Amorim.
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