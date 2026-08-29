Rappelons que, selon ce qu’a rapporté hier le Daily Mail, l’AC Milan a jeté son dévolu sur Hutchinson, milieu offensif né en 2003 qui évolue à Nottingham Forest. Formé entre Chelsea et Arsenal, il a aussi porté le maillot d’Ipswich Town au cours de sa carrière. Il est à Forest depuis l’an dernier et, lors de la dernière saison, il a totalisé 42 apparitions, 1 but et 8 passes décisives en prenant en compte la Premier League, les coupes nationales et la Ligue Europa.





L’an dernier, il a rejoint City Ground pour 37,5 millions de livres sterling. Selon le Daily Mail, le Milan envisage un prêt avec obligation d’achat, même si aucun montant n’a été communiqué pour le moment. Hutchinson est un milieu offensif gaucher, capable d’évoluer sur tout le flanc ou derrière l’attaquant.





Les rumeurs venues d’Angleterre ont été confirmées par Sky Sport , qui a indiqué que le club lombard a demandé des informations pour l’ailier né en 2003 de Nottingham Forest.