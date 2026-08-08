Milan, contacts avec Mayence pour Odogu : formule et détails

Lors de la dernière saison, Odogu a peu joué, mais beaucoup appris : seulement deux apparitions, pour une poignée de minutes, entre la Serie A et la Coupe d’Italie. La progression du joueur est évidente, travailler aux côtés de champions comme Modric et Rabiot aide, mais son niveau actuel n’est pas encore suffisant pour avoir du temps de jeu au Milan et le club milanais veut protéger et valoriser l’investissement réalisé il y a douze mois en provenance de Wolfburg, lorsqu’il avait été recruté pour 7 millions, plus 3 de bonus. La décision prise avec son agent est celle d’aller jouer une saison en prêt afin de grandir et d’accumuler de l’expérience.