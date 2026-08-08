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Milan, contacts avec Mayence pour Odogu : formule et détails

Milan AC

Milan, décision prise : le jeune défenseur allemand Odogu va quitter l’AC Milan en prêt

Ruben Amorim a été clair lors de la conférence de presse d’hier : l’effectif du Milan est trop fourni et, à partir de la semaine prochaine, le club travaillera sur les départs de ces joueurs qui n’entrent pas dans les plans. Au moins pour la saison prochaine. Parmi eux, il y aura certainement le jeune défenseur David Odogu, né en 2006, qui sera cédé sous la forme d’un prêt avec du prêt avec option d’achat pour une saison.

  • IL N’EST PAS PRÊT

    Lors de la dernière saison, Odogu a peu joué, mais beaucoup appris : seulement deux apparitions, pour une poignée de minutes, entre la Serie A et la Coupe d’Italie. La progression du joueur est évidente, travailler aux côtés de champions comme Modric et Rabiot aide, mais son niveau actuel n’est pas encore suffisant pour avoir du temps de jeu au Milan et le club milanais veut protéger et valoriser l’investissement réalisé il y a douze mois en provenance de Wolfburg, lorsqu’il avait été recruté pour 7 millions, plus 3 de bonus. La décision prise avec son agent est celle d’aller jouer une saison en prêt afin de grandir et d’accumuler de l’expérience.

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  • Mayence en pole position

    Schalke 04 et Anderlecht ont pris contact à la fois avec l’AC Milan et avec les agents d’Odogu pour prendre des renseignements, mais c’est Mainz qui est le club ayant intensifié les contacts avec l’AC Milan et qui est vu comme une excellente destination. Les parties négocient sur la base d’un prêt avec option d’achat et il y a de bonnes chances que l’opération soit bouclée dans les prochains jours.

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