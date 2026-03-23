Samuel Chukwueze et le Milan sont sur le point de se séparer, cette fois-ci de manière définitive. L'ailier nigérian s'est littéralement révélé à Londres sous le maillot de Fulham, où il a retrouvé deux coéquipiers de l'équipe nationale, Calvin Bassey et Alex Iwobi, et où il a gagné la confiance de tout l'entourage. Les Cottagers sont désormais de plus en plus déterminés à exercer, en juin prochain, leur option d'achat auprès du Milan.
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Milan, contacts avec Fulham : le rachat de Chukwueze semble se concrétiser, le montant prévu à l'encaissement
CONTACT AVEC FULHAM
Le doublé inscrit face à Manchester City le 2 décembre marque sans aucun doute le point culminant d'une aventure globalement positive. Chukwueze serait ravi de rester à Fulham la saison prochaine et a déjà donné son accord de principe à la direction du club anglais. Les informations publiées par la Gazzetta dello Sport se confirment : ces derniers jours, l'intermédiaire qui s'est occupé du transfert l'été dernier a informé le Milan de la volonté de Fulham d'exercer son option d'achat sur l'ancien joueur de Villarreal.
COMBIEN GAGNE LE MILAN ?
La nouvelle parvenue ces derniers jours au Milan est officieuse et n'est pas encore définitive ; c'est pourquoi, à la via Aldo Rossi, on attend la suite des événements. En espérant que ces intentions se concrétisent bientôt par la signature de contrats. Furlani était convaincu que le transfert de Chukwueze à Fulham serait une opération gagnant-gagnant, compte tenu de la visibilité qu'offre la Premier League pour relancer un joueur sortant de deux saisons décevantes sous le maillot rossonero. Le Milan commence désormais à faire ses comptes : Chukwueze rapportera un chèque de 24 millions d'euros qui, avec les primes, pourrait atteindre 28 millions.