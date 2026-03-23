Milan, contacts avec Fulham : le rachat de Chukwueze semble se concrétiser, le montant prévu à l'encaissement

La nouvelle parvenue ces derniers jours au Milan est officieuse et n'est pas encore définitive ; c'est pourquoi, à la via Aldo Rossi, on attend la suite des événements. En espérant que ces intentions se concrétisent bientôt par la signature de contrats. Furlani était convaincu que le transfert de Chukwueze à Fulham serait une opération gagnant-gagnant, compte tenu de la visibilité qu'offre la Premier League pour relancer un joueur sortant de deux saisons décevantes sous le maillot rossonero. Le Milan commence désormais à faire ses comptes : Chukwueze rapportera un chèque de 24 millions d'euros qui, avec les primes, pourrait atteindre 28 millions.