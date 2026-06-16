Milan-Camarda, son avenir est scellé : combien va toucher Lecce ?

Lecce a racheté Francesco Camarda, mais cette opération menée par le club salentin ne remet en aucun cas en cause l’avenir du joueur au Milan.

Ce jeune talent, né en 2008 et issu du centre de formation rossonero, a connu sa première véritable saison professionnelle en Serie A, inscrivant même un but contre Bologne et se frottant régulièrement au plus haut niveau du championnat italien.

Le club pugliese a donc activé l’option d’achat prévue dans l’accord avec le Milan, mais le club de la Via Aldo Rossi compte bien jouer ses cartes pour le conserver.