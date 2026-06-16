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Francesco Camarda LecceGetty Images
Gabriele Stragapede

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Milan-Camarda, son avenir est scellé : combien va toucher Lecce ?

Milan AC
Mercato
Lecce
F. Camarda

Le sort du jeune avant-centre est désormais scellé.

Lecce a racheté Francesco Camarda, mais cette opération menée par le club salentin ne remet en aucun cas en cause l’avenir du joueur au Milan.

Ce jeune talent, né en 2008 et issu du centre de formation rossonero, a connu sa première véritable saison professionnelle en Serie A, inscrivant même un but contre Bologne et se frottant régulièrement au plus haut niveau du championnat italien.

Le club pugliese a donc activé l’option d’achat prévue dans l’accord avec le Milan, mais le club de la Via Aldo Rossi compte bien jouer ses cartes pour le conserver.

  • Rachat… Le club étudie actuellement plusieurs offres de rachat, une étape cruciale pour assurer sa pérennité financière et sportive.

    L’attaquant né en 2008 a été racheté par Lecce pour un montant de 3 millions d’euros, conformément à l’accord conclu l’été dernier, comme l’a officiellement annoncé le club salentin.

    Le clublombard dispose désormais d’un délai, allant jusqu’au 20 juin (en pratique entre le 18 et le 20 de ce mois), pour exercer son droit de rachat auprès du club où l’attaquant a passé la saison en prêt, contribuant à assurer son maintien en Serie A.

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  • ...ET CONTRE-ATTAQUE

    Selon les informations qui filtrent, le Milan exercera sans difficulté l’option de rachat de Camarda auprès de Lecce dans les délais impartis. L’opération sera finalisée et ratifiée avant le 20 juin, conformément aux accords conclus entre les deux clubs et officialisés dans un communiqué publié sur le site du club salentin.

    Le club lombard versera 4 millions d’euros au Lecce, tandis que le club salentin percevra 1 million d’euros au titre de la prime de valorisation du jeune attaquant.

  • L’AVENIR

    Quel sera son avenir ?

    Sa priorité est de rester chez les Rossoneri, où il sera évalué lors du stage de pré-saison par le nouvel entraîneur Ruben Amorim, convaincu de pouvoir s’y tailler une place importante, notamment grâce à la visibilité offerte par l’Europa League.

    Si le club opte toutefois pour un nouveau prêt d’une saison, les pistes les plus probables mènent à Sassuolo, Turin et Monza.