Milan, c’est officiel : Diawara a signé. Montant et durée du contrat

Sankhoun Diawara à l’AC Milan. Le défenseur central français, né en 2006, arrive en provenance de Troyes pour 3 millions d’euros plus des bonus.









Voici le communiqué de l’AC Milan : « L’AC Milan annonce avoir acquis définitivement les prestations sportives du joueur Sankhoun Diawara en provenance de l’ESTAC Troyes, jusqu’au 30 juin 2031 avec une option pour la prolongation du contrat.





Né à Paris le 13 janvier 2006, Diawara a été formé en France dans les centres de formation du FC Solitaires Paris et du CA Paris-Charenton, avant de rejoindre, en 2020, l’académie de Troyes. Après avoir achevé son parcours de formation au sein du club français, il fait ses débuts en équipe première en novembre 2024 en Coupe de France. Lors de la saison suivante, il totalise 17 apparitions entre le championnat et la coupe nationale, contribuant à la montée de Troyes en Ligue 1 et au sacre en Ligue 2, se mettant rapidement en évidence comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du championnat.





Défenseur gaucher, Diawara allie qualités techniques, puissance physique et personnalité, des caractéristiques qui font de lui un jeune joueur au très grand potentiel, déjà protagoniste du football professionnel français et prêt à poursuivre son parcours avec l’AC Milan.





Sankhoun Diawara portera le numéro 13.





Le club souhaite à Sankhoun la bienvenue. »