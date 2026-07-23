Voici le texte :





« COMMUNIQUÉ OFFICIEL : LUKA MODRIĆ





Luka Modrić a signé jusqu’au 30 juin 2027

L’AC Milan annonce que Luka Modrić a signé un contrat pour une saison supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2027.





Point de référence du milieu de terrain de l’AC Milan depuis son arrivée, Luka a su mettre son expérience et sa qualité au service de l’équipe, sur le terrain comme en dehors. Parmi les joueurs les plus forts et les plus représentatifs au niveau mondial, le Croate poursuivra son parcours sous le maillot de l’AC Milan, avec lequel il a totalisé 37 apparitions et 2 buts la saison passée, avec l’ambition d’atteindre de nouveaux objectifs importants.





Luka Modrić continuera à porter le maillot numéro 14 de l’AC Milan ».











