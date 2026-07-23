L’AC Milan continue avec Luka Modric, Luka Modric continue avec l’AC Milan. Dans la soirée, le communiqué officiel du club milanais est tombé : le milieu de terrain croate, Ballon d’Or né en 1985, reste pour une saison supplémentaire, après le précédent exercice, conclu à la cinquième place de Serie A.
Traduit par
Milan, c’est désormais officiel : Modric reste un an de plus. Ses déclarations
OFFICIEL
Voici le texte :
« COMMUNIQUÉ OFFICIEL : LUKA MODRIĆ
Luka Modrić a signé jusqu’au 30 juin 2027
L’AC Milan annonce que Luka Modrić a signé un contrat pour une saison supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2027.
Point de référence du milieu de terrain de l’AC Milan depuis son arrivée, Luka a su mettre son expérience et sa qualité au service de l’équipe, sur le terrain comme en dehors. Parmi les joueurs les plus forts et les plus représentatifs au niveau mondial, le Croate poursuivra son parcours sous le maillot de l’AC Milan, avec lequel il a totalisé 37 apparitions et 2 buts la saison passée, avec l’ambition d’atteindre de nouveaux objectifs importants.
Luka Modrić continuera à porter le maillot numéro 14 de l’AC Milan ».
SES MOTS
Voici les déclarations de Modric après sa prolongation : « Je suis heureux de rester à l’AC Milan, un club où je me suis senti le bienvenu et aimé dès le premier jour. Après une saison en dessous des attentes, l’envie de rebondir est immense. Une nouvelle saison et un nouveau défi nous attendent : un projet auquel je crois et qui me motive. Je suis prêt à continuer à tout donner pour ce maillot et je suis vraiment fier de porter encore ces couleurs. J’ai hâte de revenir à San Siro et d’entendre votre rugissement. À très bientôt, Forza Milan pour toujours ! »
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