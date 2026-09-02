Parmi les joueurs mis à l’écart à l’AC Milan, il ne reste plus que le milieu de terrain français Warren Bondo, de retour à Milanello après une année passée en prêt à la Cremonese sans convaincre. Le joueur a été déclaré hors du projet technique de Ruben Amorim dès le début, au point que, contrairement à d’autres coéquipiers ensuite considérés comme des éléments en trop, l’ancien Monza n’a même pas eu la possibilité de commencer le rassemblement avec l’équipe première ni de partir en tournée avec tous les autres.