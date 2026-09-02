Parmi les joueurs mis à l’écart à l’AC Milan, il ne reste plus que le milieu de terrain français Warren Bondo, de retour à Milanello après une année passée en prêt à la Cremonese sans convaincre. Le joueur a été déclaré hors du projet technique de Ruben Amorim dès le début, au point que, contrairement à d’autres coéquipiers ensuite considérés comme des éléments en trop, l’ancien Monza n’a même pas eu la possibilité de commencer le rassemblement avec l’équipe première ni de partir en tournée avec tous les autres.
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Milan : Bondo ne peut pas partir en prêt, ce que dit le règlement et qui le suit
Plus de places pour un prêt
Warren Bondo ne pourra pas être cédé en prêt puisque le Milan a, avec Fofana, atteint les 6 places prévues pour les cessions temporaires à l’étranger. En plus du déjà cité Fofana, Kostic, Gimenez, Nkunku, Athekame et Odogu sont eux aussi partis en prêt hors d’Italie. Donc, un éventuel départ devra se faire uniquement sur la base d’un transfert définitif et non d’un prêt.
ERZURUMSPOR FK sous pression
Les agents du milieu de terrain né en 2003 travaillent sans relâche pour trouver une solution susceptible de favoriser toutes les parties concernées. L’AC Milan, pour le Français, était parti d’une évaluation de 8 millions d’euros mais se contenterait désormais d’un montant bien inférieur. Ces dernières heures, le club turc d’Erzurumspor FK a intensifié sa pression et tente de boucler l’opération avec le club lombard, en essayant aussi de devancer plusieurs clubs arabes et qataris.
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