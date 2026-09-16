Milan-Benfica, les notes de CM : Amorim en difficulté, note 5. Bartesaghi et Ramos déçoivent

Maignan 6 : la moyenne avec un astérisque pour le capitaine de l’AC Milan, qui n’a aucune responsabilité sur les deux buts encaissés mais qui, en même temps, ne va pas au-delà de l’ordinaire.

Terracciano 5 : entame timide, peut-être aussi un peu rattrapé par l’émotion pour ses débuts européens. Sudakov et Kaminski sont très inspirés et festoient souvent dans sa zone durant les vingt premières minutes. Il monte en puissance et sollicite aussi Trubin à la 27e minute avec une belle frappe des 30 mètres. (à partir de la 46e Gila5,5 : pas une entrée en jeu que le défenseur espagnol racontera à ses petits-enfants : quelques erreurs de trop à la relance et un énervement aussi trop manifeste)

De Winter 5,5 : il exécute avec application les tâches qui lui reviennent, en retirant espace et temps à la disponibilité de Duran. Mais lorsqu’il se transforme en attaquant, il expédie en tribunes un penalty en mouvement qui crie encore vengeance.

Pavlovic 6 : dans sa totale et habituelle anarchie tactique, on peut apprécier sa vaine tentative de pousser ses coéquipiers à hausser le pressing, à y croire. Il est toujours le dernier à baisser pavillon.

Chukwueze 6 : parmi les plus inspirés dans les rangs de l’AC Milan, il prêche souvent dans le désert. Grande disponibilité également dans la phase défensive, en progrès par rapport à ses premières sorties.

Jashari 5 : littéralement dominé par Palinha, l’ancien de Bruges met en avant une capacité innée dans les renversements de jeu soudains, mais aussi des absences qu’il traîne depuis la saison dernière : la passe décisive involontaire pour Sudakov est à marquer d’une pierre rouge.Ajourné (à partir de la 74e Rabiot 5,5 : il ne parvient pas à donner un changement de rythme à l’équipe)

Musah 5,5 : il dévisse un ballon très intéressant dans la surface du Benfica, confirmant des lacunes techniques évidentes. Bon dans la phase de pressing en première période, il tombe vite à court d’essence en seconde période, sortant ainsi du match.

Bartesaghi 5 : Amorim lui accorde sa chance et le jeune formé à l’AC Milan ne la saisit pas. En totale apnée face à Lukebakio, à qui il concède tout l’espace nécessaire pour ajuster et marquer le but de l’ouverture du score. Dans la phase offensive, il est pratiquement nul. À revoir. (à partir de la 57e Moreira 5,5 : cette fois, il ne parvient pas à donner une impulsion différente au jeu de l’AC Milan, et écrase un couple de frappes de loin)

Hutchinson 5 : il bouge beaucoup et cherche toujours à recevoir le ballon, affichant une grande envie de bien faire et une bonne personnalité. Il montre aussi quelques bons gestes, mais dans l’ensemble il garde trop le ballon et se montre trop brouillon. (à partir de la 46e Pulisic 6 : il bouge beaucoup, crée du jeu et sollicite Trubin avec une frappe dangereuse de l’extérieur de la surface. Volontaire)

Cisse 5,5 : il essaie de créer de la densité dans l’axe, mais les deux milieux défensifs du Benfica bloquent chacune de ses tentatives. Peu inspiré par rapport à ses sorties précédentes et avec une condition physique encore loin d’être à 100 %. Par intermittence. (à partir de la 57e Saelemakers 6 : apporte assurément plus de fantaisie dans les 30 derniers mètres, sans toutefois faire la différence)

Ramos 5 : Goncalo, comme ça, ça ne va pas. Toujours en retard sur les centres de ses coéquipiers, peu impliqué dans le jeu. Il s’entête à jouer en dehors de la surface de réparation. Émoussé.

Entr. Amorim 5 : énième composition complètement ratée, cette fois les changements ne suffisent pas. Le technicien portugais finit par semer beaucoup de confusion et concède ainsi sa première défaite, lourde, depuis qu’il est sur le banc de l’AC Milan.