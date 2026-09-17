Milan, Amorim : « Tout le monde était nerveux, y compris les supporters. Cela n’a pas été simple »

La première sortie de la saison en Ligue Europa du AC Milan de Ruben Amorim ne s’est pas bien passée. La défaite 2-0 concédée contre Benfica, qui intervient après les matches nuls face à la Lazio et à la Juventus, continue de mettre la pression sur l’entraîneur portugais et les critiques comme les grognements commencent aussi à venir des supporters.

Interrogé également par CBS Sport Golazo, l’ancien de Manchester United a tenté de défendre son travail, en reconnaissant les difficultés rencontrées, tout en réaffirmant qu’il est possible et nécessaire de faire mieux lors des prochains matches.