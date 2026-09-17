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Amorim Torino MilanGetty
Emanuele Tramacere

Traduit par

Milan, Amorim : « Tout le monde était nerveux, y compris les supporters. Cela n’a pas été simple »

Milan AC
R. Amorim
Milan AC vs Benfica
Benfica
Ligue Europa

L’entraîneur portugais a réitéré les difficultés rencontrées face à Benfica en Ligue Europa.

La première sortie de la saison en Ligue Europa du AC Milan de Ruben Amorim ne s’est pas bien passée. La défaite 2-0 concédée contre Benfica, qui intervient après les matches nuls face à la Lazio et à la Juventus, continue de mettre la pression sur l’entraîneur portugais et les critiques comme les grognements commencent aussi à venir des supporters.

Interrogé également par CBS Sport Golazo, l’ancien de Manchester United a tenté de défendre son travail, en reconnaissant les difficultés rencontrées, tout en réaffirmant qu’il est possible et nécessaire de faire mieux lors des prochains matches.

  • Tous nerveux, même les supporters

    « La première période et le début de la seconde nous ont condamnés. Nous étions nerveux avec le ballon et nous l’avons perdu de nombreuses fois. Tout le monde était nerveux, y compris les supporters, et cela a été un match difficile pour nous »

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    « Nous devons nous améliorer dans toutes les situations de jeu et nous devons savoir nous adapter : chaque match a sa propre histoire et nous devons être mieux organisés. Ce match, nous ne pouvons plus le changer désormais, mais nous pouvons changer le prochain »

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