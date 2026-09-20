Milan : Amorim répond aux critiques et trouve un onze de base, Pulisic est la clé

À l’annonce des compositions, nombreux sont ceux qui ont tiqué : Estupinan titulaire avec un Moreira en forme sur le banc. L’international belge a une capacité dévastatrice à changer un match en sortant du banc, en attendant que l’équipe approfondisse sa connaissance mutuelle et ses automatismes. Estupinan, à l’heure actuelle, garantit à Amorim (avec Chukwueze de l’autre côté) cet équilibre dont a besoin une équipe en construction : l’étape suivante pour compléter un onze de base, terme que le technicien portugais n’apprécie pas, passera précisément par le changement entre l’ex-Brighton et l’international belge. Le retour au but de Pulisic après 10 mois est la nouvelle la plus importante : cette équipe ne peut pas se passer de l’Américain et de ses sénateurs. Salutaire, la discussion qui a eu lieu dans la semaine entre Amorim et les joueurs les plus représentatifs du vestiaire.