À San Siro, on fête les 100 ans d’un stade qui a marqué l’histoire du football, mais aussi d’un Milan enfin convaincant, y compris dans le jeu : le 3-0 contre Lecce est le fruit d’une production offensive d’excellent niveau, malgré un adversaire, Lecce, apparu à court d’arguments convaincants. Seule ombre au tableau, les sifflets contre Estupinan : l’ailier équatorien, auteur d’une prestation correcte, paie les erreurs des matches précédents.
Milan : Amorim répond aux critiques et trouve un onze de base, Pulisic est la clé
Modric avec Rabiot
Le premier signal important, c’est qu’un Milan avec les idées d’Amorim et avec Modric et Rabiot ensemble dans l’entrejeu peut exister : le milieu croate a beaucoup et bien couru, offrant aussi quelques passes verticales pour lancer les milieux offensifs. Ce qui semblait être un malentendu tactique après l’Olimpico s’est résolu sous un autre angle tactique : le Croate peut pratiquer son football si l’adversaire n’applique pas un marquage individuel sur tout le terrain, mais surtout s’il a des milieux offensifs qui bougent beaucoup comme Pulisic et Saelemakers.
La clé Moreira et le retour de Pulisic
À l’annonce des compositions, nombreux sont ceux qui ont tiqué : Estupinan titulaire avec un Moreira en forme sur le banc. L’international belge a une capacité dévastatrice à changer un match en sortant du banc, en attendant que l’équipe approfondisse sa connaissance mutuelle et ses automatismes. Estupinan, à l’heure actuelle, garantit à Amorim (avec Chukwueze de l’autre côté) cet équilibre dont a besoin une équipe en construction : l’étape suivante pour compléter un onze de base, terme que le technicien portugais n’apprécie pas, passera précisément par le changement entre l’ex-Brighton et l’international belge. Le retour au but de Pulisic après 10 mois est la nouvelle la plus importante : cette équipe ne peut pas se passer de l’Américain et de ses sénateurs. Salutaire, la discussion qui a eu lieu dans la semaine entre Amorim et les joueurs les plus représentatifs du vestiaire.
Le Sénat
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