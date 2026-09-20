Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
Traduit par

Milan : Amorim répond aux critiques et trouve un onze de base, Pulisic est la clé

Milan AC

Milan, prestation convaincante grâce à la maîtrise de Modric et à la classe de Rabiot : Amorim trouve ses cadres

À San Siro, on fête les 100 ans d’un stade qui a marqué l’histoire du football, mais aussi d’un Milan enfin convaincant, y compris dans le jeu : le 3-0 contre Lecce est le fruit d’une production offensive d’excellent niveau, malgré un adversaire, Lecce, apparu à court d’arguments convaincants. Seule ombre au tableau, les sifflets contre Estupinan : l’ailier équatorien, auteur d’une prestation correcte, paie les erreurs des matches précédents.

  • Modric avec Rabiot

    Le premier signal important, c’est qu’un Milan avec les idées d’Amorim et avec Modric et Rabiot ensemble dans l’entrejeu peut exister : le milieu croate a beaucoup et bien couru, offrant aussi quelques passes verticales pour lancer les milieux offensifs. Ce qui semblait être un malentendu tactique après l’Olimpico s’est résolu sous un autre angle tactique : le Croate peut pratiquer son football si l’adversaire n’applique pas un marquage individuel sur tout le terrain, mais surtout s’il a des milieux offensifs qui bougent beaucoup comme Pulisic et Saelemakers.

    • Publicité

  • La clé Moreira et le retour de Pulisic

    À l’annonce des compositions, nombreux sont ceux qui ont tiqué : Estupinan titulaire avec un Moreira en forme sur le banc. L’international belge a une capacité dévastatrice à changer un match en sortant du banc, en attendant que l’équipe approfondisse sa connaissance mutuelle et ses automatismes. Estupinan, à l’heure actuelle, garantit à Amorim (avec Chukwueze de l’autre côté) cet équilibre dont a besoin une équipe en construction : l’étape suivante pour compléter un onze de base, terme que le technicien portugais n’apprécie pas, passera précisément par le changement entre l’ex-Brighton et l’international belge. Le retour au but de Pulisic après 10 mois est la nouvelle la plus importante : cette équipe ne peut pas se passer de l’Américain et de ses sénateurs. Salutaire, la discussion qui a eu lieu dans la semaine entre Amorim et les joueurs les plus représentatifs du vestiaire.

  • Le Sénat

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google