Milan, Amorim nerveux et confus : confrontation avec Cardinale dans les prochaines heures

Une pluie de critiques s’est abattue sur Amorim, non seulement pour une composition de départ alambiquée avec plusieurs joueurs faisant leurs grands débuts dans la compétition, comme Terracciano, ou à San Siro, comme Hutchinson, mais aussi pour ses déclarations devant les caméras : il y a à peine une dizaine de jours, l’ex-Manchester United donnait un 10 au mercato de l’AC Milan et affichait, satisfait, sa complicité avec Cardinale et l’équipe de travail intégrée dans les choix effectués sur le marché. Hier, avant le match, des déclarations surprises dans lesquelles il demande du temps pour travailler et admet ne pas avoir l’effectif adapté à son style de jeu. Le technicien portugais a lourdement remis en question son propre travail commencé le 13 juillet dernier. Un travail de construction de l’effectif qui a été mené avec l’implication directe de Gerry Cardinale, qui veut désormais y voir plus clair.