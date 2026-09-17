L’AC Milan s’incline lourdement face à Benfica pour son entrée en lice en Ligue Europa et c’est Amorim qui se retrouve sur le banc des accusés. Le technicien portugais a fait preuve d’un manque de lucidité, tant dans le choix de son onze de départ (rotation massive à la mi-septembre) que dans ses déclarations avant et après le match. La pluie de sifflets descendue des tribunes de San Siro, aussi bien à la fin de la première période qu’au coup de sifflet final, est la conséquence directe de la piètre prestation d’une équipe déjà en crise, tant dans le jeu que dans son identité.
Milan, Amorim nerveux et confus : confrontation avec Cardinale dans les prochaines heures
MERCATO PEU SATISFAISANT
Une pluie de critiques s’est abattue sur Amorim, non seulement pour une composition de départ alambiquée avec plusieurs joueurs faisant leurs grands débuts dans la compétition, comme Terracciano, ou à San Siro, comme Hutchinson, mais aussi pour ses déclarations devant les caméras : il y a à peine une dizaine de jours, l’ex-Manchester United donnait un 10 au mercato de l’AC Milan et affichait, satisfait, sa complicité avec Cardinale et l’équipe de travail intégrée dans les choix effectués sur le marché. Hier, avant le match, des déclarations surprises dans lesquelles il demande du temps pour travailler et admet ne pas avoir l’effectif adapté à son style de jeu. Le technicien portugais a lourdement remis en question son propre travail commencé le 13 juillet dernier. Un travail de construction de l’effectif qui a été mené avec l’implication directe de Gerry Cardinale, qui veut désormais y voir plus clair.
Sommet avec Cardinale
L’AC Milan est immédiatement revenu sur le terrain ce matin à Milanello pour préparer l’affiche de dimanche soir à San Siro contre le Lecce de Di Francesco. Dans la journée, un appel est prévu entre Cardinale, Calvelli et Amorim pour analyser la période délicate que traverse l’équipe : le patron milanais est très déçu de la manière dont l’équipe a joué ses trois derniers matches contre la Juventus, la Lazio et Benfica. Cardinale demandera des comptes à Amorim sur la longue liste de défauts que ce dernier a lui-même énumérés hier en conférence de presse d’après-match, mais aussi sur les déclarations faites à Sky au sujet de l’effectif.
Soutien confirmé, mais il faut des victoires
Selon les informations de calciomercato.com, Cardinale réaffirmera son plein soutien à Amorim dans cette première phase compliquée. À l’AC Milan, pour avoir du temps, il faut gagner des matches (ce sont les mots d’Amorim), et ce sera donc précisément la mission du technicien portugais : obtenir le temps nécessaire pour construire. Avec davantage de lucidité, aussi bien dans le choix de l’équipe que dans la gestion de l’effectif et dans ses déclarations publiques.
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