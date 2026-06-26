Milan a pris sa décision : Amorim mise gros sur Nkunku pour un retour en force

Arrivé avec l'espoir d'occuper un poste qui n'était pas le sien (celui d'avant-centre), le Français a mis un certain temps à s'adapter à ce nouveau championnat et à retrouver la forme après une période très difficile sur le plan physique. Nkunku a enduré en silence le manque de confiance à son égard et les difficultés d'un schéma tactique qui l'obligeait à jouer constamment dos au but.





Mais les choses évoluent : dans le 3-4-2-1 d’Amorim, Nkunku sera titulaire, sans réserve. Positionné plus haut sur le terrain, il pourra enfin regarder vers la cage adverse et exploiter ses qualités de finisseur. La mission d’Amorim est claire : raviver la flamme du Français et lui faire retrouver le niveau affiché à Leipzig.