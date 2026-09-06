Mika Godts Ajax Paris transfert Eredivisie Ligue des champions interview

Mika Godts a effectué un retour poignant à Amsterdam après le match de l’Ajax contre le PSV, le 5 septembre 2026, profitant de l’occasion pour faire officiellement ses adieux aux supporters et à ses anciens coéquipiers. S’exprimant auprès d’ESPN NL après la rencontre, le jeune ailier a décrit cette expérience comme un beau moment dans un club qu’il tient en exceptionnellement haute estime. Après avoir passé des années déterminantes de sa carrière à se développer à l’Ajax, ce geste d’adieu a souligné le lien profond qu’il a tissé avec le géant néerlandais.

« C’était une belle expérience dans un club que je tiens en haute estime », a confié Godts, en évoquant son retour chargé d’émotion à Amsterdam pour faire officiellement ses adieux aux fans et à ses anciens coéquipiers.



