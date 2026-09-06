Mika Godts Ajax Paris transfert Eredivisie Ligue des champions interview

ZUMA Press Wire
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Un retour émouvant à Amsterdam
Mika Godts a effectué un retour poignant à Amsterdam après le match de l’Ajax contre le PSV, le 5 septembre 2026, profitant de l’occasion pour faire officiellement ses adieux aux supporters et à ses anciens coéquipiers. S’exprimant auprès d’ESPN NL après la rencontre, le jeune ailier a décrit cette expérience comme un beau moment dans un club qu’il tient en exceptionnellement haute estime. Après avoir passé des années déterminantes de sa carrière à se développer à l’Ajax, ce geste d’adieu a souligné le lien profond qu’il a tissé avec le géant néerlandais.
« C’était une belle expérience dans un club que je tiens en haute estime », a confié Godts, en évoquant son retour chargé d’émotion à Amsterdam pour faire officiellement ses adieux aux fans et à ses anciens coéquipiers.
- Pro Shots
S’installer dans la vie à Paris
Godts est également revenu sur sa récente arrivée dans son nouveau club à Paris, soulignant que malgré des premières semaines chargées, il s’est rapidement adapté. Il a dit apprécier l’accueil chaleureux qu’il a reçu dans le vestiaire du club champion en titre de la Ligue des champions. Animé par une mentalité professionnelle, l’ailier a insisté sur son intention de jouer avec confiance, courage et son flair naturel afin d’avoir un impact immédiat.
« Si les premières semaines ont été chargées, je me suis rapidement adapté et je me sens bien accueilli dans le vestiaire de mon nouveau club champion de la Ligue des champions », a déclaré Godts, ajoutant qu’il avait l’intention de « jouer avec confiance et courage » afin d’apporter son style de jeu naturel à sa nouvelle équipe.
Aborder les circonstances du transfert
Revenant sur la nature de son départ, Godts a expliqué et confirmé que le transfert avait été géré avec le plus grand professionnalisme. Il a souligné qu’il avait conservé un engagement total et toute sa concentration envers l’Ajax jusqu’aux tout derniers instants afin d’assurer une transition respectueuse et sans accroc. En repensant avec affection à son parcours, l’attaquant a exprimé une immense fierté quant à tout ce qu’il avait accompli pendant son passage à Amsterdam.
« Mon départ a été géré de manière professionnelle, et j’ai maintenu mon engagement envers l’Ajax jusqu’aux derniers instants afin d’assurer une transition respectueuse », a confirmé Godts
- AFP
Un nouveau chapitre en ligne de mire
Alors qu’il se lance dans ce nouveau défi intimidant dans la capitale française, Godts concentre immédiatement toute son attention sur son adaptation aux exigences tactiques de sa nouvelle équipe et sur la conquête d’un rôle de premier plan. Tout en traçant sa route au plus haut niveau du football européen, il conserve une forte affection pour son ancien club et souhaite chaleureusement à l’Ajax beaucoup de succès pour le reste de la saison, malgré ses difficultés récentes.
« Alors que je commence mon aventure à Paris, je me concentre sur mon adaptation à l’équipe et sur le fait de laisser mon empreinte », a conclu Godts, en revenant avec affection sur sa progression et en espérant que l’Ajax « connaîtra le succès cette saison ».
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