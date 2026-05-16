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Middlesbrough a diffusé un communiqué retentissant dans l’affaire du « spygate », demandant à l’EFL d’exclure Southampton de la finale des play-offs du Championship
Boro réclame une exclusion retentissante
Middlesbrough a plongé le football anglais dans le chaos en demandant officiellement l’exclusion de Southampton du match décisif pour la promotion, estimé à 200 millions de livres sterling, contre Hull City. La polémique a éclaté après qu’un analyste des Saints, William Salt, a été surpris en train d’enregistrer clandestinement les séances d’entraînement privées de Boro depuis l’abri d’un arbre à Rockliffe Park. Battus 2-1 au cumul des demi-finales, les « Teessiders » envisagent des poursuites si l’instance ne réagit pas. L’EFL a donc rapidement saisi le club du sud de l’Angleterre et fixé une audience disciplinaire indépendante.
Les supporters de Teesside réclament justice
La direction de Riverside a exprimé son vif mécontentement après la découverte d’une opération secrète, attribuée à Tonda Eckert, l’entraîneur de Southampton, visant à observer et filmer leur séance d’entraînement à la veille d’un match crucial.
Réclamant la sanction sportive la plus sévère, Middlesbrough a déclaré : « Le comportement en cause, à savoir l’observation et l’enregistrement de notre séance d’entraînement avant un match d’une telle importance, touche au cœur même de l’intégrité sportive et de la concurrence loyale. Dans ces circonstances, la seule réponse appropriée est une sanction sportive qui empêcherait le Southampton FC de participer à la finale des barrages du championnat EFL.
Nous espérons que l’EFL, en tant qu’autorité de régulation, réclamera cette sanction devant la Commission disciplinaire afin de préserver l’intégrité du jeu, de protéger tous les clubs membres et de dissuader toute tentative future d’obtenir un avantage déloyal et illégal dans la course à la promotion en Premier League. »
Escalade juridique autour de l'audience
Écarté de la procédure judiciaire en cours, le club a fait savoir dans un communiqué : « Le Middlesbrough FC prend acte de la décision de la Commission disciplinaire de ne pas l’autoriser à intervenir dans la procédure engagée par l’EFL contre le Southampton FC.
Le club regrette cette décision, étant directement concerné par les questions examinées et en possession de preuves factuelles pertinentes concernant les événements en question et leur impact sur la compétition. Le club se réserve tous ses droits légaux. »
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Le calendrier des matchs à Wembley est menacé.
Une commission disciplinaire indépendante se réunira officiellement d’ici le mardi 19 mai pour décider du sort des deux clubs. L’EFL a reconnu que la finale très attendue du 23 mai risquait d’être gravement perturbée, les plans d’urgence prévoyant notamment la réintégration éventuelle de Middlesbrough ou le report total de la rencontre.
Par ailleurs, alors qu’un lanceur d’alerte s’apprête à dévoiler d’autres infractions, les supporters effectuant le déplacement sont invités à éviter toute réservation non remboursable, le temps que l’instance examine ces circonstances sans précédent et particulièrement instables.