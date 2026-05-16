La direction de Riverside a exprimé son vif mécontentement après la découverte d’une opération secrète, attribuée à Tonda Eckert, l’entraîneur de Southampton, visant à observer et filmer leur séance d’entraînement à la veille d’un match crucial.

Réclamant la sanction sportive la plus sévère, Middlesbrough a déclaré : « Le comportement en cause, à savoir l’observation et l’enregistrement de notre séance d’entraînement avant un match d’une telle importance, touche au cœur même de l’intégrité sportive et de la concurrence loyale. Dans ces circonstances, la seule réponse appropriée est une sanction sportive qui empêcherait le Southampton FC de participer à la finale des barrages du championnat EFL.

Nous espérons que l’EFL, en tant qu’autorité de régulation, réclamera cette sanction devant la Commission disciplinaire afin de préserver l’intégrité du jeu, de protéger tous les clubs membres et de dissuader toute tentative future d’obtenir un avantage déloyal et illégal dans la course à la promotion en Premier League. »