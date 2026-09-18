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Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Michael Carrick juge « ridicule » la pression autour de son avenir à Manchester United malgré un mauvais début

M. Carrick
Manchester United
Premier League

L’entraîneur principal de Manchester United, Michael Carrick, a fermement rejeté les suggestions selon lesquelles son poste serait menacé après un début de saison difficile. Malgré deux défaites consécutives et une élimination précoce en Carabao Cup, le technicien insiste sur le fait que les spéculations concernant son avenir à Old Trafford sont complètement ridicules et reste concentré sur la recherche de solutions.

  • Réponse de défi face à la pression

    Carrick a qualifié de « ridicule » les suggestions selon lesquelles son poste d'entraîneur principal de Manchester United serait déjà menacé après un début de saison difficile. Selon ESPN, le club n'a remporté que deux victoires lors de ses six premiers matches toutes compétitions confondues, enchaînant deux défaites consécutives à domicile contre Manchester City et Brighton.

    Malgré une pression croissante, l'entraîneur ne se montre absolument pas préoccupé par le bruit extérieur autour de la sécurité de son poste. « En ce qui concerne l'avenir, la propriété et la durée pendant laquelle je vais rester en poste, je ne me demande pas : “Combien de temps me reste-t-il ?” C'est ridicule de penser ainsi dans la position qui est la mienne. Ce n'est tout simplement pas à l'ordre du jour », a expliqué Carrick lors de la conférence de presse de vendredi.

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    Prendre l’entière responsabilité

    United a subi une défaite préjudiciable 3-2 contre Brighton en Carabao Cup mercredi, après avoir laissé échapper un avantage de deux buts à Old Trafford. Ce résultat a marqué la première fois que Carrick a perdu deux matches de suite depuis sa prise de fonctions comme intérimaire la saison dernière.

    Au lieu de chercher des excuses, il est heureux d’en assumer entièrement la responsabilité. « C’est ma responsabilité. Ça me va. Il ne s’agit pas de rejeter la faute sur quelqu’un », a-t-il déclaré. « On cherche tous des choses à examiner, à montrer du doigt et sur lesquelles rejeter la faute. Rejetez-la sur moi, aucun problème. J’assumerai la responsabilité. Il ne s’agit pas d’accuser les gens. Il s’agit de trouver des solutions et de faire mieux. »

  • Remettre en question les critiques

    La récente mauvaise passe a également donné lieu à des suggestions selon lesquelles Carrick doit montrer davantage d’émotion sur la ligne de touche et pendant les interviews. L’ancien milieu de terrain a fermement rejeté ces affirmations, précisant que son calme apparent ne signifie pas un manque de passion.

    « Je dois montrer plus d’émotion ? De quelle manière ? De quelle manière ? Je vous le demande, comment ? Qu’est-ce que vous voulez que je montre ? », a-t-il rétorqué aux journalistes. « Nous n’aimons pas perdre des matches de football, donc ce n’est pas que je ne ressens pas l’émotion liée au fait de perdre des matches de football, mais cela n’influe pas sur ma façon de penser à ce que nous devons faire ensuite. »

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    Que se passe-t-il ensuite pour United ?

    United visera une réaction immédiate et tentera de prendre les trois points lors de la réception de Fulham en Premier League dimanche. Carrick s’attend à disposer d’un effectif totalement concentré et prêt à répondre présent, et il a laissé entendre que le latéral gauche Luke Shaw et le milieu de terrain Carlos Baleba pourraient être impliqués, même s’ils ne sont pas encore totalement remis.

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