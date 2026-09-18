Michael Carrick juge « ridicule » la pression autour de son avenir à Manchester United malgré un mauvais début

Carrick a qualifié de « ridicule » les suggestions selon lesquelles son poste d'entraîneur principal de Manchester United serait déjà menacé après un début de saison difficile. Selon ESPN, le club n'a remporté que deux victoires lors de ses six premiers matches toutes compétitions confondues, enchaînant deux défaites consécutives à domicile contre Manchester City et Brighton.

Malgré une pression croissante, l'entraîneur ne se montre absolument pas préoccupé par le bruit extérieur autour de la sécurité de son poste. « En ce qui concerne l'avenir, la propriété et la durée pendant laquelle je vais rester en poste, je ne me demande pas : “Combien de temps me reste-t-il ?” C'est ridicule de penser ainsi dans la position qui est la mienne. Ce n'est tout simplement pas à l'ordre du jour », a expliqué Carrick lors de la conférence de presse de vendredi.