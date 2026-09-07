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Michael Carrick fulmine après l’égalisation concédée par Manchester United à la 96e minute contre Everton
Un but égalisateur tardif laisse United frustré
Carrick a exprimé sa profonde déception après que Manchester United a concédé une égalisation à la 96e minute pour faire match nul 2-2 avec Everton au Hill Dickinson Stadium. Ainsley Maitland-Niles a frappé tardivement pour les hôtes et a privé les visiteurs des trois points sur la Mersey.
Manchester United avait pourtant pris l’avantage à deux reprises pendant le match, Benjamin Sesko, entré en jeu, marquant à la 88e minute pour les mettre sur la voie de la victoire. Cependant, le but de Maitland-Niles a contraint l’équipe de Carrick à se contenter d’un point. Ce résultat laisse United à la 11e place du classement de Premier League après une victoire, un match nul et une défaite lors de ses trois premiers matches.
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Carrick revient sur le cruel coup du sort en fin de match
S’exprimant après le coup de sifflet final, Carrick a admis que le résultat avait un goût de défaite au vu des efforts fournis par son équipe tout au long de la rencontre. Il a souligné la frustration d’avoir laissé filer leur avance si près du terme.
« Nous sommes extrêmement déçus », a déclaré Carrick, cité par ESPN. « Mener dans la position dans laquelle nous étions dans ce match à deux reprises, si près de la fin, et avec tout le travail qui nous avait permis d’en arriver là à différents moments, repartir comme ça ne procure pas un bon sentiment.
« Cela ressemble à une défaite, c’est une évidence à dire à ce stade. Nous avons pris un point, nous ne pouvons pas l’ignorer, mais on a l’impression que nous aurions dû en avoir bien plus. »
Défendre le début de saison
Malgré la déception, Carrick a défendu le début de campagne global de son équipe. Il a rejeté les suggestions selon lesquelles United avait mal entamé la saison, restant confiant quant à sa progression.
« Nous n’avons pas si mal commencé la saison, pour être honnête, a ajouté Carrick. Ce n’est pas si mal. Nous étions tout près de repartir avec les trois points aujourd’hui. C’est le football. Il y a de petits moments que nous pouvons mieux gérer, mais ça ira. »
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Un calendrier chargé attend Manchester United
Manchester United doit rapidement tourner la page de la déception contre Everton et se concentrer sur la compétition européenne. Le club lancera sa campagne de Ligue des champions jeudi contre le Sabah FK à Old Trafford.
Après cette entrée en lice en Europe, les hommes de Carrick seront confrontés à un test relevé sur la scène nationale ce week-end. Ils accueilleront leurs rivaux de Manchester City dans un derby de Manchester crucial en Premier League.
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