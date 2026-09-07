S’exprimant après le coup de sifflet final, Carrick a admis que le résultat avait un goût de défaite au vu des efforts fournis par son équipe tout au long de la rencontre. Il a souligné la frustration d’avoir laissé filer leur avance si près du terme.

« Nous sommes extrêmement déçus », a déclaré Carrick, cité par ESPN. « Mener dans la position dans laquelle nous étions dans ce match à deux reprises, si près de la fin, et avec tout le travail qui nous avait permis d’en arriver là à différents moments, repartir comme ça ne procure pas un bon sentiment.

« Cela ressemble à une défaite, c’est une évidence à dire à ce stade. Nous avons pris un point, nous ne pouvons pas l’ignorer, mais on a l’impression que nous aurions dû en avoir bien plus. »