Michael Carrick fait le point sur Lisandro Martinez après que le défenseur de Manchester United ait manqué la victoire contre Everton en raison d'une nouvelle blessure
Martinez absent alors que Man Utd s'impose
La victoire à Merseyside a été assurée par un but tardif de Benjamin Sesko, marquant une remarquable série de résultats qui a permis à United de récolter 16 points sur 18 possibles depuis la prise de fonction de Carrick. Cependant, la perte de Martinez, pilier de l'équipe depuis son retour après une longue blessure au ligament croisé antérieur, a failli éclipser cette performance. Des sources proches de United ont confirmé que le défenseur souffrait d'un problème au mollet qui pourrait l'écarter des terrains pendant deux semaines, le privant potentiellement du prochain match contre Crystal Palace.
Carrick explique l'absence de Martinez
S'adressant à Sky Sports avant le match, Carrick a confirmé que l'ancien joueur de l'Ajax avait été victime d'un nouveau problème physique pendant la semaine d'entraînement : « Oui, malheureusement, il a eu un petit problème cette semaine. Cela ne semble pas trop grave, mais nous sommes en train de régler cela, donc il ne sera pas disponible ce soir. Licha [Martinez] a évidemment fait du bon travail pour nous, et c'est décevant. Mais Leny [Yoro] est arrivé et a particulièrement bien joué à West Ham, donc Leny va entrer en jeu et nous allons essayer d'aller de l'avant. »
Le manager par intérim a tenu à tempérer les attentes, mais est resté optimiste quant au fait que ce contretemps ne serait pas de longue durée. La décision du manager d'aligner Yoro aux côtés de Harry Maguire a finalement permis de combler les failles défensives immédiates, les Red Devils conservant un score vierge, le premier en match à l'extérieur en Premier League depuis près d'un an.
Liste croissante des blessés à Old Trafford
Martinez rejoint une salle de soins déjà bien remplie à Carrington, alors que United est déjà affaibli dans plusieurs secteurs clés. Matthijs de Ligt, recruté cet été, reste un absent notable en raison d'un problème persistant au dos, tandis que Mason Mount et Patrick Dorgu sont également indisponibles pour le moment. Le timing est particulièrement cruel pour Martinez, qui avait disputé 15 matches consécutifs toutes compétitions confondues depuis son retour en novembre, après une grave blessure au ligament croisé antérieur il y a 12 mois.
Les antécédents physiques de l'Argentin deviennent préoccupants pour les fidèles supporters de United, celui-ci ayant déjà subi une opération pour une fracture du pied en 2023. Si l'évaluation initiale de Carrick suggère que le problème actuel au mollet est mineur, le staff médical se montrera prudent avant de faire revenir précipitamment un joueur qui a passé tant de temps sur la touche récemment. Alors que la course à la qualification pour la Ligue des champions s'intensifie, la perte d'un leader du calibre de Martinez, quelle que soit la durée, reste un coup dur pour la stabilité défensive du club.
United reste invaincu sous la houlette de son entraîneur intérimaire
Malgré les blessures, l'ère Carrick continue de défier les critiques, Manchester United faisant preuve d'une résilience qui lui faisait souvent défaut en début de saison. La percée de lundi soir est venue du super remplaçant Sesko, qui s'est forgé une réputation de spécialiste des fins de match sous l'actuel encadrement technique. Ces trois points permettent à Manchester United de devancer ses rivaux Chelsea et Liverpool au classement, ce qui donne le ton avant un mois de mars chargé, avec notamment un déplacement à St James' Park pour affronter Newcastle.
La performance du jeune gardien Senne Lammens a également été saluée, le gardien belge ayant réalisé plusieurs arrêts de classe mondiale pour préserver l'avantage minime de son équipe. United attend désormais avec impatience la visite de Crystal Palace à Old Trafford ce dimanche, même si Martinez devrait à nouveau être absent. L'élimination précoce du club de la FA Cup présente toutefois un avantage, puisqu'elle offre une longue pause de 11 jours à la mi-mars, ce qui devrait permettre à l'équipe première, y compris Martinez, de retrouver la forme nécessaire pour le sprint final de la saison.
