Michael Carrick fait le point sur Lisandro Martinez après que le défenseur de Manchester United ait manqué la victoire contre Everton en raison d'une nouvelle blessure

S'adressant à Sky Sports avant le match, Carrick a confirmé que l'ancien joueur de l'Ajax avait été victime d'un nouveau problème physique pendant la semaine d'entraînement : « Oui, malheureusement, il a eu un petit problème cette semaine. Cela ne semble pas trop grave, mais nous sommes en train de régler cela, donc il ne sera pas disponible ce soir. Licha [Martinez] a évidemment fait du bon travail pour nous, et c'est décevant. Mais Leny [Yoro] est arrivé et a particulièrement bien joué à West Ham, donc Leny va entrer en jeu et nous allons essayer d'aller de l'avant. »

Le manager par intérim a tenu à tempérer les attentes, mais est resté optimiste quant au fait que ce contretemps ne serait pas de longue durée. La décision du manager d'aligner Yoro aux côtés de Harry Maguire a finalement permis de combler les failles défensives immédiates, les Red Devils conservant un score vierge, le premier en match à l'extérieur en Premier League depuis près d'un an.