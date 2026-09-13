Michael Carrick explique l’absence de Luke Shaw alors que Patrick Dorgu débute le derby de Manchester pour Manchester United

Avec Shaw sur la touche, Dorgu a pris le relais au poste d’arrière gauche pour seulement la deuxième fois depuis son transfert de Lecce pour 25 millions de livres sterling. L’international danois a excellé dans ce rôle lors de la victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah FK jeudi, en délivrant une passe décisive à Matheus Cunha. Carrick a affiché une confiance totale en Dorgu avant le coup d’envoi, affirmant : « Pat est un bon joueur, il a déjà joué à ce poste. Nous avons une confiance totale en Pat, il a très bien joué en milieu de semaine. C’est un match légèrement différent aujourd’hui, mais nous avons pleinement confiance en lui. Il s’agit toujours pour les coéquipiers de s’entraider et c’est ce que nous chercherons aujourd’hui. »