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Michael Carrick explique l’absence de Luke Shaw alors que Patrick Dorgu débute le derby de Manchester pour Manchester United
Shaw manque le derby
Shaw a reçu un coup lors du match nul contre Everton le week-end dernier et n’a pas pu récupérer à temps pour le choc crucial face à une équipe de Manchester City qui abordait la journée en tête avec un sans-faute de neuf points en trois matches, tandis que United ne comptait que quatre points après une victoire, un match nul et une défaite. Au micro de Sky Sports avant le coup d’envoi aujourd’hui, Carrick a expliqué que le défenseur avait de peu manqué sa place dans le groupe pour le match. En détaillant la situation, Carrick a déclaré : « Proche, très proche, mais pas tout à fait prêt », avant d’ajouter : « C’est très léger, mais malheureusement pas pour aujourd’hui. »
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Dorgu entre de nouveau
Avec Shaw sur la touche, Dorgu a pris le relais au poste d’arrière gauche pour seulement la deuxième fois depuis son transfert de Lecce pour 25 millions de livres sterling. L’international danois a excellé dans ce rôle lors de la victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah FK jeudi, en délivrant une passe décisive à Matheus Cunha. Carrick a affiché une confiance totale en Dorgu avant le coup d’envoi, affirmant : « Pat est un bon joueur, il a déjà joué à ce poste. Nous avons une confiance totale en Pat, il a très bien joué en milieu de semaine. C’est un match légèrement différent aujourd’hui, mais nous avons pleinement confiance en lui. Il s’agit toujours pour les coéquipiers de s’entraider et c’est ce que nous chercherons aujourd’hui. »
Polyvalence tactique pour Manchester United
Bien que Carrick ait eu la possibilité d'aligner Noussair Mazraoui, United a choisi de maintenir Dorgu sur le flanc gauche face à son grand rival aujourd'hui. L'entraîneur a réaffirmé sa confiance dans ce changement tactique, assurant que Dorgu en est largement capable malgré le fait qu'il évolue habituellement comme ailier depuis son arrivée. Précisant davantage cette décision, Carrick a déclaré : « Il peut tout à fait jouer à ce poste. Il l'a fait, sans aucun doute. Je ne suis pas assis ici à dire qu'il ne peut pas faire ça. C'est simplement ainsi que nous fonctionnons depuis que je suis ici. » Pendant ce temps, Cunha mène de nouveau l'attaque, tandis que Benjamin Sesko ne figure pas dans le onze de départ.
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Quelle suite pour Manchester United ?
Manchester United espère que Dorgu gérera l'immense pression du derby aujourd'hui, alors que le club cherche désespérément à combler l'écart de cinq points avec Manchester City. Après cette rencontre, le staff médical évaluera Shaw afin de déterminer s'il sera apte pour le match du troisième tour de la Carabao Cup à domicile contre Brighton la semaine prochaine.
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