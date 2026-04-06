Michael Carrick accueille à nouveau Lisandro Martinez et Patrick Dorgu au sein de l'effectif de Manchester United

Le moment choisi pour ce retour est crucial, car Manchester United doit composer avec plusieurs absences. Carrick devra se passer de Harry Maguire contre Leeds, l'international anglais ayant reçu un carton rouge lors du match contre Bournemouth. De plus, Matthijs de Ligt reste absent, en raison d'une blessure au dos qui l'écarte des terrains depuis novembre.

Par ailleurs, Diogo Dalot et Tom Heaton sont restés à Manchester pour se remettre d'une maladie. Le retour de Martinez apporte donc un renfort indispensable à l'équipe, qui se prépare à disputer les sept derniers matchs de la saison nationale afin de terminer en beauté.