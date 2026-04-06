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Michael Carrick accueille à nouveau Lisandro Martinez et Patrick Dorgu au sein de l'effectif de Manchester United
Un coup de pouce grâce au stage d'entraînement à Dublin
Manchester United a annoncé la liste des joueurs qui se sont rendus en Irlande cette semaine pour un stage d'entraînement au soleil. Le club n'a disputé aucun match officiel depuis son match nul 2-2 au Vitality Stadium le 20 mars. La nouvelle principale concerne le retour de Martinez, qui a été écarté des terrains pendant cinq matches en raison d'une blessure au mollet. Carrick espère que l'international argentin pourra prouver qu'il est en forme à Dublin avant la visite de Leeds à Old Trafford le 13 avril. Compte tenu de l'importance du défenseur, sa présence constitue une étape majeure vers son retour à la compétition.
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Inquiétudes liées au remaniement de la défense
Le moment choisi pour ce retour est crucial, car Manchester United doit composer avec plusieurs absences. Carrick devra se passer de Harry Maguire contre Leeds, l'international anglais ayant reçu un carton rouge lors du match contre Bournemouth. De plus, Matthijs de Ligt reste absent, en raison d'une blessure au dos qui l'écarte des terrains depuis novembre.
Par ailleurs, Diogo Dalot et Tom Heaton sont restés à Manchester pour se remettre d'une maladie. Le retour de Martinez apporte donc un renfort indispensable à l'équipe, qui se prépare à disputer les sept derniers matchs de la saison nationale afin de terminer en beauté.
Les renforts offensifs arrivent
On note également des signes encourageants concernant la condition physique de l'arrière latéral et ailier Dorgu, absent depuis huit matches en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. L'international danois a repris l'entraînement sur gazon et s'est déplacé pour poursuivre sa convalescence. De plus, Benjamin Sesko et Bryan Mbeumo ont été retenus dans l'effectif de 25 joueurs. Les deux joueurs ont manqué les récents matchs internationaux avec la Slovénie et le Cameroun respectivement, mais leur sélection suggère qu'ils sont prêts à apporter leur contribution. Disposer de ces options offensives sera essentiel alors que l'entraîneur cherche à peaufiner sa tactique avant cette fin de saison cruciale.
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La quête de la Ligue des champions
Actuellement troisième au classement, Manchester United a encore sept matchs à disputer pour décrocher une place en Ligue des champions. Sa dernière ligne droite commence contre Leeds, 15e au classement, avant un déplacement difficile à Chelsea le 18 avril. La fin de saison comprendra des rencontres cruciales à domicile contre Brentford le 27 avril et un choc majeur contre Liverpool, 5e au classement, le 3 mai. Les hommes de Carrick affronteront ensuite Sunderland et Nottingham Forest, avant de conclure leur saison à l'extérieur contre Brighton le 24 mai.