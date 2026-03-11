Mexique : le gardien titulaire se blesse, Ochoa rêve d'un record en Coupe du monde

Jamais deux sans trois ? Outre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa vise également à établir un nouveau record de 6 participations à la phase finale de la Coupe du monde. Comme l'Argentin et le Portugais, le Mexicain en est à 5, tout comme ses compatriotes Rafa Marquez et Antonio Carbajal, ainsi que l'Allemand Lothar Matthaus et l'Italien Gigi Buffon.

Le gardien titulaire du Mexique, Angel Malagon, s'est blessé au tendon d'Achille, une blessure qui lui fera manquer la Coupe du monde 2026.

Ochoa peut donc à nouveau espérer être sélectionné, en concurrence avec les autres gardiens Raul Rangel, Carlos Acevedo et Carlos Moreno.