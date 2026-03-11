Goal.com
Mexique : le gardien titulaire se blesse, Ochoa rêve d'un record en Coupe du monde

L'ancien gardien de Salernitana peut désormais côtoyer Messi et Cristiano Ronaldo.

Jamais deux sans trois ? Outre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa vise également à établir un nouveau record de 6 participations à la phase finale de la Coupe du monde. Comme l'Argentin et le Portugais, le Mexicain en est à 5, tout comme ses compatriotes Rafa Marquez et Antonio Carbajal, ainsi que l'Allemand Lothar Matthaus et l'Italien Gigi Buffon.

Le gardien titulaire du Mexique, Angel Malagon, s'est blessé au tendon d'Achille, une blessure qui lui fera manquer la Coupe du monde 2026.

Ochoa peut donc à nouveau espérer être sélectionné, en concurrence avec les autres gardiens Raul Rangel, Carlos Acevedo et Carlos Moreno. 

  • Né en 1985, Ochoa fêtera ses 41 ans le 13 juillet prochain. Le Mexique fait partie du groupe A : il jouera à domicile contre l'Afrique du Sud (11 juin), la Corée du Sud (18 juin) et le vainqueur des barrages européens Danemark-Macédoine du Nord ou République tchèque-Irlande (24 juin).

    Après avoir porté les maillots de l'America, d'Ajaccio, de Malaga, de Grenade, du Standard de Liège, de Salernitana et de l'AVS, Ochoa joue à Chypre avec l'AEL Limassol. Il a disputé 152 matchs avec l'équipe nationale senior (troisième au classement derrière Andres Guardado avec 182 matchs et Claudio Suarez avec 177 matchs), remportant 6 fois la Gold Cup et une Concacaf Nations League.

