Alors que Nashville menait 1-0, l’Inter Miami obtient à la 23e minute sa plus grosse occasion de remettre immédiatement le match à égalité. Le numéro 10 se présente au point de penalty avec la possibilité d’égaliser, mais sa tentative est repoussée par Schwake. Le gardien de Nashville anticipe la frappe de l’Argentin et s’offre ainsi le premier rôle, permettant à son équipe de conserver son avantage.





Un épisode qui aurait pu changer l’inertie de la rencontre et qui, au contraire, se transforme en un autre coup dur pour l’Inter Miami. L’équipe à domicile parvient en effet à gérer son avantage et, en seconde période, creuse définitivement l’écart, jusqu’à s’imposer 4-1.