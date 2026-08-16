Soirée à oublier pour l’Inter Miami, qui encaisse une lourde défaite 4-1 sur la pelouse de Nashville SC et rentre chez lui sans le moindre point. Un match compliqué dès les premières minutes pour l’équipe de Javier Mascherano, incapable de réagir après l’avantage pris par les locaux et contrainte de composer aussi avec une mauvaise soirée de Lionel Messi.
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Messi, penalty manqué et défaite 4-1 pour l’Inter Miami
Alors que Nashville menait 1-0, l’Inter Miami obtient à la 23e minute sa plus grosse occasion de remettre immédiatement le match à égalité. Le numéro 10 se présente au point de penalty avec la possibilité d’égaliser, mais sa tentative est repoussée par Schwake. Le gardien de Nashville anticipe la frappe de l’Argentin et s’offre ainsi le premier rôle, permettant à son équipe de conserver son avantage.
Un épisode qui aurait pu changer l’inertie de la rencontre et qui, au contraire, se transforme en un autre coup dur pour l’Inter Miami. L’équipe à domicile parvient en effet à gérer son avantage et, en seconde période, creuse définitivement l’écart, jusqu’à s’imposer 4-1.
Pour Messi, en plus du penalty manqué, arrive aussi une autre mauvaise nouvelle. La Pulga finit en effet dans le carnet de l’arbitre : le numéro 10 est averti au cours de la rencontre, concluant ainsi une soirée décidément compliquée sur le plan personnel.
Le Nashville SC peut en revanche savourer une victoire de prestige, construite avec personnalité et concrétisée malgré la grande occasion concédée à Messi sur penalty.
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