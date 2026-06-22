Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Messi dépasse Klose : avec 18 buts, il devient le meilleur buteur de l’histoire des phases finales de la Coupe du monde

L. Messi
Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde

Le numéro 10 argentin a de nouveau brillé face à l’Autriche en inscrivant un doublé, après avoir signé un triplé contre l’Algérie.

Grâce à ses deux buts inscrits contre l’Autriche à la 39e et à la 95e minute de la deuxième journée de la phase de groupes de laCoupe du monde 2026, Lionel Messi devient le meilleur buteur de l’histoire des phases finales de la Coupe du monde, portant son total de 17 à 18 réalisations. Le numéro 10 argentin, auteur d’un triplé lors de la première journée face à l’Algérie, avait déjà dépassé Ronaldo (15 buts), Mbappé et Gerd Müller (14 buts chacun), puis rejoint l’Allemand Klose à 16 unités.Il occupe désormais seul la tête de ce classement prestigieux.


Pour ce joueur né en 1987 à Rosario, il s’agit des 121e et 122e buts en 201 matchs sous le maillot de lasélection argentine, avec laquelle il a été sacré champion du monde en 2022.




  • TOUS LES BUTS DE LA COUPE DU MONDE

    Le premier but de Messi en Coupe du monde remonte à 2006 : à peine âgé de 18 ans, il avait ouvert son compteur face à la Serbie-et-Monténégro, servi par Tevez. En 2014 au Brésil, il a inscrit quatre réalisations, tandis qu’en 2018 en Russie, il s’est contenté d’une seule. Enfin, en 2022 au Qatar, « La Pulga » a trouvé le chemin des filets à sept reprises, dont deux fois en finale.

    • Publicité

  • UN RECORD DANS LE RECORD

    Un record parmi les records : Messi a égalé la marque de matchs consécutifs en Coupe du monde avec au moins un but marqué : 6. Entre 2022 et 2026, il a trouvé le chemin des filets lors de 20 rencontres d’affilée, contre l’Australie (3 décembre 2022), les Pays-Bas (9 décembre 2022), la Croatie (13 décembre 2022) et la France (18 décembre 2022), puis, en 2026, contre l’Algérie (16 juin 2026) et l’Autriche (22 juin 2026). Outre Messi, seuls le Brésilien Jairzinho et le Français Fontaine avaient jusqu’ici réussi une telle série de six rencontres consécutives en marquant en Coupe du monde. Toutefois, l’Argentin est le seul des trois à avoir accompli cet exploit sur deux éditions différentes de la compétition.


  • LE TIR AU BUT MANQUÉ

    Dès la 9^e minute, Messi disposait déjà d’une occasion de marquer, mais il a manqué un penalty, tiré à côté, après une décision de l’arbitre vidéo (VAR) pour une faute sur Lautaro Martínez. Il s’agissait du troisième penalty manqué par Messi en Coupe du monde, après ceux de 2018 contre l’Islande et de 2022 contre la Pologne. Au total, Messi a manqué 8 tirs au but sous le maillot de l’équipe nationale.

  • UN HOMMAGE À MARADONA !

    Le doublé historique de Messi intervient à une date emblématique pour le football mondial et, plus particulièrement, pour l’Argentine : le 22 juin 1986, il y a exactement 40 ans, l’Albiceleste battait l’Angleterre 2-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Mexique, un tournoi que la sélection argentine allait finalement remporter. Cette rencontre est restée célèbre grâce au doublé de Diego Armando Maradona : un premier but inscrit de la main, la fameuse « Mano de Dios », et un second, souvent qualifié de « but du siècle », après une course solitaire ponctuée de dribbles depuis le milieu de terrain. Un bel hommage de Messi à la mémoire de Maradona, disparu en 2020.











Coupe du monde
Jordanie crest
Jordanie
JOR
Argentine crest
Argentine
ARG
Coupe du monde
Algérie crest
Algérie
ALG
Autriche crest
Autriche
AUT