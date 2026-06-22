Grâce à ses deux buts inscrits contre l’Autriche à la 39e et à la 95e minute de la deuxième journée de la phase de groupes de laCoupe du monde 2026, Lionel Messi devient le meilleur buteur de l’histoire des phases finales de la Coupe du monde, portant son total de 17 à 18 réalisations. Le numéro 10 argentin, auteur d’un triplé lors de la première journée face à l’Algérie, avait déjà dépassé Ronaldo (15 buts), Mbappé et Gerd Müller (14 buts chacun), puis rejoint l’Allemand Klose à 16 unités.Il occupe désormais seul la tête de ce classement prestigieux.





Pour ce joueur né en 1987 à Rosario, il s’agit des 121e et 122e buts en 201 matchs sous le maillot de lasélection argentine, avec laquelle il a été sacré champion du monde en 2022.











