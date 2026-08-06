La parenthèse ne durera pas beaucoup plus longtemps. Le stage d'Al-Nassr à Lisbonne s'est terminé le 5 août, et l'effectif, Ronaldo compris, est attendu de retour à Riyad peu après, ce qui lui laissera environ une semaine d'entraînement complet avant le coup d'envoi de la saison de Saudi Pro League, le 15 août, contre Al-Fateh. L'équipe d'Ange Postecoglou abordera l'exercice en tant que championne en titre après avoir enfin mis fin à la disette de Ronaldo en trophées nationaux au mois de mai, en décrochant le titre grâce à une victoire 4-1 contre Damac, match dans lequel il a inscrit un doublé, son premier trophée majeur en club depuis son sacre en Serie A avec la Juventus en 2020. Mais pour l'instant, les portes du garage sont la seule chose que Ronaldo ouvre.