Cristiano Ronaldo/IG
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« Mes jouets » : Cristiano Ronaldo dévoile un garage rempli de supercars, de Ferrari rares, de Bugatti et d'hypercars
Ronaldo ouvre les portes du garage
Cristiano Ronaldo a offert cette semaine à ses fans un rare aperçu de sa collection privée, en publiant trois photos prises dans le garage de sa maison mettant en avant un impressionnant alignement de supercars. Le capitaine d'Al-Nassr, toujours éloigné de son club dans le cadre d'une pause prolongée après la Coupe du monde, a partagé ces images sur Instagram avec une simple légende de deux mots qui ne nécessitait aucune autre explication.
La légende simple qui disait tout
« Mes jouets », a écrit Ronaldo en légende des photos, une formule en deçà de ce qui était réellement exposé. Selon les informations disponibles, la flotte de l’attaquant portugais comprend notamment quatre Ferrari, une Lamborghini Aventador, une Porsche 911, deux Bugatti et une McLaren Senna. Au total, Ronaldo posséderait environ 13 voitures de sport, une collection estimée à approximativement 11 millions d’euros, un garage qui reflète son statut de l’un des plus gros revenus de l’histoire du football, construit au fil de deux décennies dans des clubs comme Manchester United, le Real Madrid et la Juventus avant son départ pour l’Arabie saoudite.
Un rappel du statut de Ronaldo alors qu’il reste en retrait des projecteurs
Cette publication intervient à un moment notable. Ronaldo, 41 ans, profite de longues vacances estivales depuis l’élimination du Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, passant du temps en famille à Majorque pendant que l’effectif d’Al-Nassr suivait un stage de préparation de présaison à Lisbonne sans lui. Il a bien fait une brève apparition au bord du terrain lors du match amical d’Al-Nassr contre Almeria pour saluer ses coéquipiers, mais n’a pas encore repris l’entraînement collectif, une décision que le club a présentée comme un plan de remise en condition encadré plutôt que comme un problème plus large, à l’approche d’une saison pour laquelle il reste sous contrat après la prolongation de deux ans qu’il a signée l’an dernier.
Quel avenir pour Ronaldo et Al-Nassr ?
La parenthèse ne durera pas beaucoup plus longtemps. Le stage d'Al-Nassr à Lisbonne s'est terminé le 5 août, et l'effectif, Ronaldo compris, est attendu de retour à Riyad peu après, ce qui lui laissera environ une semaine d'entraînement complet avant le coup d'envoi de la saison de Saudi Pro League, le 15 août, contre Al-Fateh. L'équipe d'Ange Postecoglou abordera l'exercice en tant que championne en titre après avoir enfin mis fin à la disette de Ronaldo en trophées nationaux au mois de mai, en décrochant le titre grâce à une victoire 4-1 contre Damac, match dans lequel il a inscrit un doublé, son premier trophée majeur en club depuis son sacre en Serie A avec la Juventus en 2020. Mais pour l'instant, les portes du garage sont la seule chose que Ronaldo ouvre.
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