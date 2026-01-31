Mercato : une star de Serie A débarque à Paris

Le Paris FC semble avoir trouvé la pièce manquante de son puzzle offensif. Selon les informations révélées tard vendredi soir par Fabrizio Romano, puis confirmées dans la nuit, Ciro Immobile se rapproche très sérieusement du promu parisien. À 35 ans, l’attaquant italien devrait rejoindre la capitale dans les prochaines heures, sous réserve du passage de la visite médicale.

Les dirigeants du Paris FC travaillaient activement depuis plusieurs semaines pour recruter un avant-centre capable d’assumer le rôle de leader offensif. Conscients des limites actuelles dans ce secteur, ils ont accéléré sur ce dossier jugé prioritaire durant ce mercato hivernal.