Mercato : une star de Serie A débarque à Paris

Paris touche enfin au but. Longtemps en quête d’un véritable numéro 9 pour solidifier son attaque, le club parisien s’apprête à accueillir un renfort de poids, capable de changer le visage de sa saison et de rassurer tout un projet.
Ciro Immobile tout proche du Paris FC
Le Paris FC semble avoir trouvé la pièce manquante de son puzzle offensif. Selon les informations révélées tard vendredi soir par Fabrizio Romano, puis confirmées dans la nuit, Ciro Immobile se rapproche très sérieusement du promu parisien. À 35 ans, l’attaquant italien devrait rejoindre la capitale dans les prochaines heures, sous réserve du passage de la visite médicale.
Les dirigeants du Paris FC travaillaient activement depuis plusieurs semaines pour recruter un avant-centre capable d’assumer le rôle de leader offensif. Conscients des limites actuelles dans ce secteur, ils ont accéléré sur ce dossier jugé prioritaire durant ce mercato hivernal.
Accord trouvé avec Bologne
Sous contrat avec Bologne jusqu’à la fin de la saison, Ciro Immobile avait rejoint le club italien l’été dernier après une expérience à Besiktas. Les discussions entre les deux clubs ont rapidement abouti et un accord de principe a été trouvé. Il restait quelques détails à régler avec le joueur, mais ceux-ci n’ont pas freiné l’avancée du dossier.
Selon le journaliste italien, l’offre transmise ainsi que les conditions contractuelles ont été acceptées par Immobile. La signature devrait intervenir juste après la visite médicale, bien avant la fermeture du marché fixée à lundi 20 heures.
Une carrière européenne hors norme
Même à 35 ans, Ciro Immobile conserve un statut particulier sur la scène européenne. Champion d’Europe avec la Nazionale en 2021, il affiche 57 sélections pour 17 buts avec l’Italie. Son parcours parle pour lui : Juventus, Borussia Dortmund, Séville FC, puis surtout la Lazio Rome, club avec lequel il a marqué l’histoire.
À Rome, Immobile reste co-détenteur du record de buts sur une saison de Serie A, avec 36 réalisations lors de l’exercice 2019-2020. Une performance qui l’a définitivement installé parmi les grands buteurs de sa génération.
Un pari mesuré malgré une saison perturbée
Son passage en Turquie n’a pas été simple. Touché à la cuisse dès son arrivée à Besiktas (2024-2025), Immobile a manqué près de deux mois de compétition cette saison. Il n’a disputé que neuf rencontres lors de cet exercice. Malgré cela, son bilan reste solide : 15 buts en 30 apparitions en championnat turc sous les couleurs de Besiktas.
Le Paris FC mise avant tout sur son vécu, son sens du placement et sa capacité à faire jouer les autres, autant que sur ses statistiques pures.
Un mercato presque bouclé à Paris
Selon les informations rapportées par L’Équipe, après les arrivées de Marshall Munetsi, Luca Koleosho et Diego Coppola, le recrutement de Ciro Immobile devrait conclure le mercato du club. Actuellement 14e du championnat, le Paris FC apparaît désormais mieux armé pour atteindre l’objectif prioritaire fixé par la famille Arnault : assurer le maintien en Ligue 1.