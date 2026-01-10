Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP
Bour Han Amoussa

Mercato, une révélation de la CAN drague ouvertement le PSG

Une révélation de la CAN 2025 a lancé un appel de pied à l’endroit du PSG, ces dernières heures.

À seulement 19 ans, Christ Inao Oulaï s’est invité dans la lumière continentale avec une assurance déconcertante. Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, le jeune milieu ivoirien est aujourd’hui l’un des visages les plus marquants de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Ses prestations ne laissent personne indifférent, et encore moins les observateurs du mercato. Alors que sa cote grimpe à chaque sortie, Christ Inao Oulaï a profité de cet élan pour dévoiler un rêve assumé : évoluer un jour sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Meilleurs bonus paris sportifs : top 10 | Toutes les offres comparées en janvier 2026

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    De Bastia à la CAN, l’ascension express de Christ Inao Oulaï

    Formé en partie à la réputée académie Jean-Marc Guillou, Christ Inao Oulaï évoluait encore en Ligue 2 la saison passée avec Bastia. Un environnement discret, loin des projecteurs, mais qui n’a pas empêché le milieu ivoirien de montrer des qualités évidentes : vivacité, intelligence de jeu et maîtrise technique. À l’été dernier, Christ Inao Oulaï a quitté la Corse pour rejoindre la Turquie et Trabzonspor, dans le cadre d’un transfert estimé à un peu plus de six millions d’euros.

    Depuis le début de la CAN au Maroc, Christ Inao Oulaï a changé de dimension. D’abord remplaçant lors de la phase de groupes, il a su convaincre le sélectionneur ivoirien Emerse Faé de lui confier une place de titulaire. Son profil de milieu box-to-box, capable d’impulser le rythme comme de casser les lignes, s’est rapidement imposé comme un atout majeur pour la Côte d’Ivoire.

    Pronostic pour le vainqueur de la CAN 2025 : le Maroc encore et toujours en tête !

    • Publicité
  • FBL-AFR-2025-CIV-TRAININGAFP

    Une CAN révélatrice et des performances qui marquent

    La montée en puissance de Christ Inao Oulaï s’est illustrée face au Gabon, lors d’un succès spectaculaire (3-2). Omniprésent, juste dans ses choix et précieux à la récupération comme à la relance, le jeune milieu a confirmé en huitièmes de finale lors de la large victoire face au Burkina Faso (3-0). À chaque apparition, Christ Inao Oulaï affiche une maturité qui dépasse largement son âge.

    À l’approche du quart de finale contre l’Égypte (20h), Christ Inao Oulaï est attendu comme l’un des moteurs du jeu ivoirien. Une nouvelle prestation de haut niveau pourrait encore faire grimper sa valeur sur le marché et attirer davantage de regards européens. Pour Christ Inao Oulaï, cette CAN agit déjà comme un accélérateur de carrière.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Christ Inao Oulaï rêve du PSG

    Alors que certains jeunes talents africains rêvent prioritairement de Premier League, Christ Inao Oulaï trace une voie différente. Dans un extrait d’interview diffusé par Bideew Sports et rapportée par RMC Sport, le milieu ivoirien n’a laissé place à aucune ambiguïté : "Il y a des gens qui trouvent ça bizarre, mais moi j’aime bien la Ligue 1. Moi, je ne suis pas attiré par la Premier League. J’aime bien la Ligue 1 !" Une déclaration rare, à contre-courant des tendances actuelles du mercato.

    Christ Inao Oulaï est même allé plus loin en évoquant clairement un club précis : "Un club qui me fait rêver aujourd'hui ? Le PSG. J’aime bien. Ce nouveau PSG joue vraiment bien". Des propos forts, assumés, qui placent désormais Christ Inao Oulaï dans le radar médiatique du club parisien, même si aucun contact officiel n’a été évoqué.

  • CORRECTION / FBL-AFR-2025-MATCH 33-GAB-CIVAFP

    Christ Inao Oulaï regrette son départ de la France

    Malgré une saison correcte en Ligue 2 avec 16 apparitions sous le maillot bastiais, Christ Inao Oulaï n’a pas vu les clubs de Ligue 1 se manifester avant son départ vers la Turquie. Un constat que le principal intéressé évoque sans amertume, mais avec lucidité : "Je ne sais pas comment ça s’est passé, mais personne n’est venu me chercher là-bas…". Une phrase qui résonne aujourd’hui, au regard de son explosion à la CAN.

    À court terme, Christ Inao Oulaï reste concentré sur la compétition et sur son rôle avec la sélection ivoirienne. À moyen terme, son nom pourrait s’imposer durablement dans les discussions du mercato estival. Une chose est certaine : Christ Inao Oulaï a déjà réussi sa CAN et assumé publiquement son rêve parisien.

Africa Cup of Nations
Egypte crest
Egypte
EGY
Côte d'Ivoire crest
Côte d'Ivoire
CIV
Coupe de France
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Paris FC crest
Paris FC
PAR
0