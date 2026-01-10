Mercato, une révélation de la CAN drague ouvertement le PSG

Formé en partie à la réputée académie Jean-Marc Guillou, Christ Inao Oulaï évoluait encore en Ligue 2 la saison passée avec Bastia. Un environnement discret, loin des projecteurs, mais qui n’a pas empêché le milieu ivoirien de montrer des qualités évidentes : vivacité, intelligence de jeu et maîtrise technique. À l’été dernier, Christ Inao Oulaï a quitté la Corse pour rejoindre la Turquie et Trabzonspor, dans le cadre d’un transfert estimé à un peu plus de six millions d’euros.

Depuis le début de la CAN au Maroc, Christ Inao Oulaï a changé de dimension. D’abord remplaçant lors de la phase de groupes, il a su convaincre le sélectionneur ivoirien Emerse Faé de lui confier une place de titulaire. Son profil de milieu box-to-box, capable d’impulser le rythme comme de casser les lignes, s’est rapidement imposé comme un atout majeur pour la Côte d’Ivoire.

