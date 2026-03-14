Mercato, une nouvelle recrue inattendue débarque au PSG

Ces derniers mois, la direction parisienne a adopté une approche mesurée sur le marché des transferts. Après un été marqué par quelques ajustements dans l’effectif dirigé par Luis Enrique, les dirigeants ont notamment officialisé les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. L’hiver dernier, le club de la capitale a ensuite saisi l’opportunité de recruter Dro Fernandez, jeune espoir arrivé du Barça dans le cadre d’une opération estimée à environ 8 millions d’euros.

Dans cette logique tournée vers les jeunes talents, Michael Precious a récemment été aperçu au Campus du club parisien. Selon des informations révélées par Le Parisien et relayées par le journaliste Benjamin Quarez, le jeune défenseur central nigérian est actuellement à l’essai avec la formation francilienne afin d’évaluer son potentiel dans un environnement professionnel.