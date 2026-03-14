Mercato, une nouvelle recrue inattendue débarque au PSG

Le Paris Saint-Germain continue d’observer attentivement le marché des jeunes talents. Si le club de la capitale s’est montré relativement discret lors des dernières périodes de transferts, sa stratégie reste clairement tournée vers l’anticipation et le recrutement de profils prometteurs. Après avoir saisi une opportunité intéressante durant l’hiver pour renforcer son projet sportif, les dirigeants parisiens poursuivent leur travail de détection en coulisses. Ces derniers jours, un nouveau joueur étranger a ainsi été aperçu au centre d’entraînement du club, laissant penser que Paris prépare déjà un possible renfort pour l’avenir.
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Michael Precious, le nouveau talent à l’essai au PSG
Ces derniers mois, la direction parisienne a adopté une approche mesurée sur le marché des transferts. Après un été marqué par quelques ajustements dans l’effectif dirigé par Luis Enrique, les dirigeants ont notamment officialisé les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. L’hiver dernier, le club de la capitale a ensuite saisi l’opportunité de recruter Dro Fernandez, jeune espoir arrivé du Barça dans le cadre d’une opération estimée à environ 8 millions d’euros.
Dans cette logique tournée vers les jeunes talents, Michael Precious a récemment été aperçu au Campus du club parisien. Selon des informations révélées par Le Parisien et relayées par le journaliste Benjamin Quarez, le jeune défenseur central nigérian est actuellement à l’essai avec la formation francilienne afin d’évaluer son potentiel dans un environnement professionnel.
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Un test grandeur nature avec les Espoirs
Durant cette période d’observation, Michael Precious a déjà eu l’occasion de se montrer sur le terrain. Le défenseur né en 2007 aurait notamment participé à une rencontre disputée par l’équipe Espoirs du club parisien face à Valenciennes au Campus, une rencontre qui s’est terminée sur un score de 2-2.
Au cours de ce match amical, Michael Precious aurait disputé l’intégralité de la rencontre, une occasion pour le staff technique parisien d’évaluer ses qualités défensives et son adaptation au niveau du club. Reste désormais à savoir si cet essai convaincra les dirigeants du PSG de poursuivre les discussions afin d’envisager un futur transfert du jeune joueur.