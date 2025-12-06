Mercato, une cible prestigieuse échappe à l'OM

Ce refus constitue un coup dur pour Roberto De Zerbi et son staff, contraints de revoir leur stratégie de renforts en défense. L’OM reste confronté à une exigence élevée en Ligue 1 et en Coupe d’Europe, où la régularité défensive est essentielle. La situation devient encore plus sensible avec l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, qui privera Marseille de certains joueurs clés. Trouver un joueur en prêt capable d’apporter une solution immédiate devient donc une priorité, mais les options sont désormais limitées.

Ben White aurait représenté un investissement stratégique à court et moyen terme, permettant à De Zerbi de stabiliser son schéma tactique et de pallier les absences. Son profil - solide défensivement et capable de participer au jeu offensif - était particulièrement adapté aux besoins du club. La fermeture de cette piste oblige l’OM à se tourner vers des alternatives moins prestigieuses et potentiellement moins expérimentées.

L’échec de cette tentative de recrutement illustre les difficultés de l’OM à rivaliser avec les clubs anglais sur le marché des transferts. La prudence d’Arsenal et la valorisation de Ben White démontrent que les Olympiens doivent désormais composer avec des contraintes financières et tactiques. Roberto De Zerbi devra explorer d’autres pistes, en priorisant les joueurs disponibles immédiatement et capables de s’intégrer rapidement dans l’effectif.