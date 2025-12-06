A quelques semaines du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a coché une cible de prestige pour renforcer sa défense et dynamiser son jeu. Une opportunité idéale pour Roberto De Zerbi, confronté à des difficultés à stabiliser son équipe malgré des éclairs de qualité face à Nice et Newcastle. Pourtant, cette piste s’est rapidement refermée, laissant les dirigeants olympiens sans espoir. La concurrence internationale et les décisions du club propriétaire du joueur ont douché les ambitions marseillaises, obligeant l’OM à revoir ses plans pour un renfort qui aurait pu transformer la saison.
Mercato, une cible prestigieuse échappe à l'OM
- Getty Images Sport
Ben White pisté par l’OM
L’international anglais ciblé par l’OM, Ben White, semblait correspondre parfaitement aux besoins défensifs et offensifs du club phocéen. Avec sa polyvalence et sa capacité à soutenir le jeu, il aurait pu s’intégrer rapidement dans le système de Roberto De Zerbi. Cependant, sa situation chez Arsenal complique toute tentative de transfert. Avec seulement deux matchs de Premier League cette saison, Ben White commençait à trouver le banc pesant, mais la récente explosion de Jurrien Timber dans la charnière londonienne a encore réduit ses chances de départ. L’OM, à l’affût de ce type de joueur en prêt pour se relancer, avait donc vu en lui une occasion en or.
Malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens - Côme, l’Atlético de Madrid et même Manchester City - le club londonien a refusé toute négociation, selon les informations de Team Talk. Ben White reste un élément clé pour Mikel Arteta cette saison, aligné récemment comme titulaire et auteur d’une passe décisive face à Brentford. Sa détermination et son rôle dans le projet des Gunners ont rapidement scellé la porte à un départ, mettant fin aux espoirs de l’OM cet hiver.
- Getty Images Sport
Arsenal recale l’OM pour Ben White
Ce refus constitue un coup dur pour Roberto De Zerbi et son staff, contraints de revoir leur stratégie de renforts en défense. L’OM reste confronté à une exigence élevée en Ligue 1 et en Coupe d’Europe, où la régularité défensive est essentielle. La situation devient encore plus sensible avec l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, qui privera Marseille de certains joueurs clés. Trouver un joueur en prêt capable d’apporter une solution immédiate devient donc une priorité, mais les options sont désormais limitées.
Ben White aurait représenté un investissement stratégique à court et moyen terme, permettant à De Zerbi de stabiliser son schéma tactique et de pallier les absences. Son profil - solide défensivement et capable de participer au jeu offensif - était particulièrement adapté aux besoins du club. La fermeture de cette piste oblige l’OM à se tourner vers des alternatives moins prestigieuses et potentiellement moins expérimentées.
L’échec de cette tentative de recrutement illustre les difficultés de l’OM à rivaliser avec les clubs anglais sur le marché des transferts. La prudence d’Arsenal et la valorisation de Ben White démontrent que les Olympiens doivent désormais composer avec des contraintes financières et tactiques. Roberto De Zerbi devra explorer d’autres pistes, en priorisant les joueurs disponibles immédiatement et capables de s’intégrer rapidement dans l’effectif.