Mercato : une ancienne star du PSG croule sous les offres

Depuis plusieurs saisons, Mauro Icardi occupe davantage les colonnes people que les pages sportives. Pourtant, l’Argentin sort d’un exercice 2023/2024 très solide avec Galatasaray, marqué par 25 buts et 9 passes décisives en championnat. Une efficacité qui avait rappelé son instinct de buteur.

La suite se complique. Une blessure sérieuse freine son élan, tandis que sa vie privée s’expose sans filtre. Son divorce très médiatisé avec Wanda Nara, puis sa relation avec Eugenia « La China » Suarez, alimentent la presse argentine. Sur le terrain, Icardi retrouve progressivement du temps de jeu, mais son rôle n’a plus rien à voir avec celui de leader absolu qu’il incarnait lors de sa première saison à Istanbul.