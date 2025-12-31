Ancien chouchou du Parc des Princes, Mauro Icardi traverse une période charnière. Entre renaissance sportive incomplète, contraintes financières imposées par Galatasaray et multiples pistes à l’étranger, l’attaquant argentin doit trancher rapidement pour la suite de sa carrière.
Mercato : une ancienne star du PSG croule sous les offres
- Getty Images Sport
Icardi, du terrain aux polémiques
Depuis plusieurs saisons, Mauro Icardi occupe davantage les colonnes people que les pages sportives. Pourtant, l’Argentin sort d’un exercice 2023/2024 très solide avec Galatasaray, marqué par 25 buts et 9 passes décisives en championnat. Une efficacité qui avait rappelé son instinct de buteur.
La suite se complique. Une blessure sérieuse freine son élan, tandis que sa vie privée s’expose sans filtre. Son divorce très médiatisé avec Wanda Nara, puis sa relation avec Eugenia « La China » Suarez, alimentent la presse argentine. Sur le terrain, Icardi retrouve progressivement du temps de jeu, mais son rôle n’a plus rien à voir avec celui de leader absolu qu’il incarnait lors de sa première saison à Istanbul.
- AFP
Galatasaray pose ses conditions
Sous contrat jusqu’en 2026, Icardi reste un dossier brûlant en Turquie. Selon plusieurs médias argentins, dont El Grafico, Galatasaray envisage une prolongation de deux saisons. Mais l’offre s’accompagne d’une exigence lourde : une baisse salariale drastique.
Le club stambouliote réclame un effort proche de 50 %. Une condition difficile à accepter pour un joueur au statut encore important. Face à cette contrainte, l’attaquant réfléchit sérieusement à un départ, conscient que le temps joue contre lui.
- Getty Images Sport
L’Espagne et l’Argentine en embuscade
À 32 ans, Mauro Icardi conserve une belle cote. En Argentine, un retour au pays prend de l’ampleur. River Plate se montre attentif, tandis qu’une rumeur autour de Newell’s Old Boys, son club formateur à Rosario, a déjà enflammé les médias locaux.
L’Europe reste aussi une option crédible. Le journaliste Roberto Antolín évoque un intérêt de deux clubs espagnols récemment promus en Liga, Elche et le Real Oviedo. Sportivement, le projet séduit moins, mais un facteur personnel pourrait peser lourd : la volonté de sa compagne de s’installer en Espagne.
- AFP
Refus des destinations exotiques
Une chose semble actée. Icardi ne souhaite pas céder aux sirènes des championnats dits exotiques. Des propositions venues d’Arabie saoudite et du Qatar, pourtant très attractives financièrement, ont déjà reçu une fin de non-recevoir.
Même s’il n’apparaît plus en sélection argentine depuis 2018, l’ancien attaquant du PSG garde un objectif en tête. La Coupe du monde reste un rêve, lointain peut-être, mais jamais totalement abandonné.