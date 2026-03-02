Le marché des transferts réserve parfois des retournements inattendus. Un défenseur longtemps associé à l’Olympique de Marseille pourrait finalement rebondir chez son rival rhodanien. Alors que l’Olympique Lyonnais cherche à renforcer son arrière-garde après une nouvelle déconvenue en Ligue 1, une piste italienne prend de l’épaisseur.
Mercato, une ancienne cible de l'OM dans le viseur de l'OL
L’OL vise Federico Gatti, une piste snobée par l’OM
Ces derniers mois, Federico Gatti figurait parmi les profils étudiés par Mehdi Benatia du côté de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central de la Juventus correspondait alors au besoin d’un joueur puissant et expérimenté. Finalement, aucune avancée concrète n’avait été enregistrée, laissant le dossier en suspens durant le dernier mercato estival.
Selon la presse italienne reprise par Jeunes Footeux, Federico Gatti serait désormais suivi de près par l’Olympique Lyonnais. En manque de temps de jeu en Serie A cette saison, l’international italien de 27 ans ne s’impose plus comme un titulaire indiscutable à Turin. Une situation qui pourrait ouvrir la porte à un départ lors du prochain mercato.
En interne, Paulo Fonseca apprécierait particulièrement le profil de Federico Gatti pour densifier sa défense, notamment aux côtés de Moussa Niakhaté. Puissant dans les duels, dominant dans le jeu aérien et réputé pour son agressivité maîtrisée, le défenseur transalpin offrirait une solution crédible pour stabiliser un secteur parfois en difficulté cette saison.
Federico Gatti à l’OL, une opération loin d’être simple
Toutefois, Federico Gatti ne manque pas de prétendants. D’après Jeunes Footeux, West Ham United surveillerait également sa situation, ce qui pourrait faire grimper les enchères. Du côté lyonnais, la faisabilité du dossier dépendra des arbitrages financiers à venir, sous la supervision de la direction sportive et de l’actionnariat.
Si l’intérêt se confirme, Federico Gatti représenterait un signal fort envoyé par l’OL sur le marché estival. Mais entre concurrence étrangère et exigences salariales, le club rhodanien sait qu’il devra se montrer convaincant pour transformer cette piste en renfort concret.