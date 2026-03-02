Mercato, une ancienne cible de l'OM dans le viseur de l'OL

Ces derniers mois, Federico Gatti figurait parmi les profils étudiés par Mehdi Benatia du côté de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central de la Juventus correspondait alors au besoin d’un joueur puissant et expérimenté. Finalement, aucune avancée concrète n’avait été enregistrée, laissant le dossier en suspens durant le dernier mercato estival.

Selon la presse italienne reprise par Jeunes Footeux, Federico Gatti serait désormais suivi de près par l’Olympique Lyonnais. En manque de temps de jeu en Serie A cette saison, l’international italien de 27 ans ne s’impose plus comme un titulaire indiscutable à Turin. Une situation qui pourrait ouvrir la porte à un départ lors du prochain mercato.

En interne, Paulo Fonseca apprécierait particulièrement le profil de Federico Gatti pour densifier sa défense, notamment aux côtés de Moussa Niakhaté. Puissant dans les duels, dominant dans le jeu aérien et réputé pour son agressivité maîtrisée, le défenseur transalpin offrirait une solution crédible pour stabiliser un secteur parfois en difficulté cette saison.