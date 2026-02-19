Même si la saison n’est pas terminée, l’Olympique Lyonnais commence à poser ses jalons pour le mercato estival. Entre une piste défensive italienne et une possible rentrée d’argent via une clause bien négociée, le club rhodanien avance ses pions avec méthode et ambition.
Mercato : l’OL fonce sur une star de Serie A pour l’été
- Getty Images Sport
Federico Gatti, cible italienne de l’OL
Selon les informations rapportées par Nicolò Schira, l’Olympique Lyonnais suit avec attention Federico Gatti. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2030, le défenseur central de 27 ans, actuellement à la Juventus Turin, pourrait quitter le Piémont lors du prochain mercato estival.
À ce stade, il s’agit simplement d’un intérêt. Aucune offre n’a encore été formulée et aucune négociation avancée n’a été entamée. Gatti figure dans une short-list, parmi d’autres profils évalués pour renforcer la charnière lyonnaise.
La concurrence s’annonce relevée. West Ham United et Nottingham Forest seraient également sur le coup. Solide et expérimenté, Gatti connaît la pression européenne et incarne un profil rassurant pour l’OL, désireux de stabiliser sa défense.
- AFP
Adryelson, une clause lucrative pour Lyon
Parallèlement à cette piste, un ancien joueur pourrait rapporter gros à Lyon. Adryelson, transféré l’été dernier à Al-Wasl pour 2,5 millions d’euros, possède une clause de 50 % sur une future revente. Une décision visionnaire du club rhodanien.
Cette saison, le défenseur brésilien brille : 25 matchs toutes compétitions confondues, sept buts inscrits et une place de titulaire indiscutable sous Rui Vitória. Sa valeur sur le marché grimpe.
D’après Loïc Jégo, Al-Wasl a déjà refusé une offre de huit millions d’euros venue d’un club russe, en espérant atteindre dix millions. De son côté, ESPN Brazil évoque l’intérêt de Fluminense pour rapatrier le joueur au Brésil.
Si le transfert se conclut autour de dix millions, l’OL toucherait entre quatre et cinq millions d’euros. « Cela arrange donc grandement les affaires de Michele Kang et Michael Gerlinger du côté de Lyon, qui pourrait ainsi recevoir prochainement un joli chèque d’environ 4 ou 5 M€ grâce à cette potentielle future vente d’Adryelson », précise Jégo.
- Getty Images
Un été stratégique pour l’OL
Entre la piste défensive italienne et une rentrée d’argent presque inespérée, Lyon se positionne déjà pour un mercato estival stratégique. Le club veut allier ambitions sportives et équilibre financier. La direction entend profiter de ces opportunités pour renforcer l’effectif, stabiliser l’arrière-garde et préparer la prochaine saison avec un effectif compétitif et solide.
Le nom de Federico Gatti pourrait marquer le début d’un été actif à Lyon. Si la piste se concrétise, le club disposerait d’un profil capable de sécuriser la défense, tout en maintenant la dynamique sportive.
Parallèlement, la revente éventuelle d’Adryelson offrirait des moyens financiers pour accélérer d’autres opérations, donnant ainsi plus de marge de manœuvre à l’OL pour attaquer le marché estival avec confiance.