Mercato : l’OL fonce sur une star de Serie A pour l’été

Selon les informations rapportées par Nicolò Schira, l’Olympique Lyonnais suit avec attention Federico Gatti. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2030, le défenseur central de 27 ans, actuellement à la Juventus Turin, pourrait quitter le Piémont lors du prochain mercato estival.

À ce stade, il s’agit simplement d’un intérêt. Aucune offre n’a encore été formulée et aucune négociation avancée n’a été entamée. Gatti figure dans une short-list, parmi d’autres profils évalués pour renforcer la charnière lyonnaise.

La concurrence s’annonce relevée. West Ham United et Nottingham Forest seraient également sur le coup. Solide et expérimenté, Gatti connaît la pression européenne et incarne un profil rassurant pour l’OL, désireux de stabiliser sa défense.