Même fragilisé par des contraintes économiques persistantes, le Barça continue de faire rêver. Porté par une dynamique sportive impressionnante et par la patte d’Hansi Flick, le club catalan conserve une force d’attraction rare sur le marché des transferts. À l’approche du mercato, plusieurs dossiers prennent forme en coulisses, nourris par l’ambition de joueurs désireux de s’inscrire dans le projet blaugrana. Défense, couloirs et attaque : trois secteurs clés pourraient être concernés. Sans faire de bruit, le Barça voit ainsi se dessiner des opportunités inattendues, capables de peser lourd dans la seconde moitié de saison.
Mercato, trois renforts de poids s'offrent au Barça
Le Barça séduit malgré un contexte financier contraignant
Le paradoxe est frappant : alors que le Barça reste limité dans ses manœuvres financières, son prestige demeure intact. Sous la direction d’Hansi Flick, le Barça enchaîne les performances solides, avec notamment une série de neuf victoires consécutives en Liga, qui a replacé le club au cœur de la lutte pour les sommets. Cette dynamique renforce l’attractivité du Barça, perçu comme un environnement idéal pour des joueurs souhaitant relancer ou franchir un cap dans leur carrière.
Conscient des limites de son effectif, Hansi Flick a clairement identifié ses priorités. Le secteur défensif du Barça apparaît comme le chantier principal, régulièrement mis à l’épreuve malgré les prestations de très haut niveau de Joan Garcia. Le technicien allemand n’exclut toutefois pas un renfort offensif, alors que le Barça anticipe déjà l’avenir à moyen terme.
- Getty Images
Nico Schlotterbeck veut évoluer au Barça
Selon les informations de Mundo Deportivo, plusieurs joueurs se seraient manifestés auprès du Barça, avec l’envie affirmée de rejoindre la Catalogne dès cet hiver ou, à défaut, lors du prochain mercato estival. Trois noms ressortent particulièrement et incarnent des renforts potentiellement majeurs pour le Barça.
Le premier est Nico Schlotterbeck. Le défenseur central du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en 2027, ne souhaiterait pas prolonger avec le club allemand. Cette situation pousse Dortmund à envisager une vente anticipée, et le Barça se positionne comme une destination crédible. Pour Hansi Flick, Schlotterbeck représente la priorité défensive, un profil capable d’apporter solidité, relance et expérience du haut niveau au Barça.
- Getty Images Sport
João Cancelo pousse pour un retour en Catalogne
Un autre dossier anime les discussions autour du Barça : celui de João Cancelo. L’influent agent Jorge Mendes tente actuellement de placer le latéral portugais au Barça, avec des échanges déjà engagés avec Joan Laporta et Deco. João Cancelo, aujourd’hui à Al-Hilal, connaît bien le club catalan pour y avoir évolué lors de la saison 2023-2024. Toutefois, Hansi Flick ne serait pas totalement convaincu par un retour de Cancelo, malgré son profil polyvalent et offensif.
Le Barça avance donc avec prudence sur ce dossier, conscient que chaque recrutement doit répondre à une logique sportive stricte. Dans un contexte budgétaire toujours surveillé, le Barça ne peut se permettre aucun faux pas, même si l’expérience de João Cancelo constitue un atout non négligeable.
- Getty
Dusan Vlahovic ouvre la porte au Barça
Sur le plan offensif, le nom de Dusan Vlahovic circule avec insistance. L’attaquant serbe, à quelques mois de la fin de son contrat avec la Juventus, cherche un nouveau défi. L’idée de rejoindre le Barça séduit fortement Vlahovic, alors que les dirigeants blaugranas travaillent déjà sur la succession de Robert Lewandowski.
Le Barça pourrait même tenter un coup dès cet hiver, profitant de la situation contractuelle du joueur pour négocier un transfert à coût réduit. Vlahovic offrirait au Barça un profil différent, capable d’apporter puissance et profondeur, tout en préparant progressivement la transition offensive. À travers ces trois pistes, le Barça démontre sa capacité à rester attractif malgré des moyens limités