Le paradoxe est frappant : alors que le Barça reste limité dans ses manœuvres financières, son prestige demeure intact. Sous la direction d’Hansi Flick, le Barça enchaîne les performances solides, avec notamment une série de neuf victoires consécutives en Liga, qui a replacé le club au cœur de la lutte pour les sommets. Cette dynamique renforce l’attractivité du Barça, perçu comme un environnement idéal pour des joueurs souhaitant relancer ou franchir un cap dans leur carrière.

Conscient des limites de son effectif, Hansi Flick a clairement identifié ses priorités. Le secteur défensif du Barça apparaît comme le chantier principal, régulièrement mis à l’épreuve malgré les prestations de très haut niveau de Joan Garcia. Le technicien allemand n’exclut toutefois pas un renfort offensif, alors que le Barça anticipe déjà l’avenir à moyen terme.