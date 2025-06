Un clin d’œil au Vélodrome, des espoirs côté OM… mais le joueur a fait son choix. Et il risque de décevoir plus d’un supporter marseillais.

Alors que les supporters phocéens espéraient un renfort de poids sur les ailes, la piste Noa Lang semble s’éteindre. L’attaquant du PSV Eindhoven, dans le viseur de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, est sur le point de prendre une toute autre direction. L’OM, pourtant séduit, s’incline face à un concurrent plus rapide et plus agressif : Naples.