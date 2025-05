Une réponse sans détour, un ton franc et une ambition intacte : Geronimo Rulli n’a pas laissé planer le moindre doute sur ses intentions.

Arrivé à l’Olympique de Marseille il y a tout juste un an, Geronimo Rulli s’est vite imposé comme un pilier du collectif phocéen. Si la Ligue 1 ne l’a pas couronné meilleur portier de l’année, ses prestations solides ont conquis le staff, les supporters, et surtout son entraîneur Roberto De Zerbi. Et avec une qualification pour la Ligue des champions déjà en poche, l’Argentin semble plus motivé que jamais pour continuer l’aventure.