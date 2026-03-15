L’histoire devait être celle d’un renfort majeur pour stabiliser la défense marseillaise. Recruté pour s’imposer comme un pilier du projet olympien, le Facundo Medina incarnait un investissement important et un pari sportif assumé. Pourtant, quelques mois après son arrivée, la réalité semble bien différente. Entre blessures, performances irrégulières et critiques grandissantes, l’aventure phocéenne pourrait déjà prendre une tournure inattendue. À l’approche du prochain mercato, plusieurs scénarios commencent à se dessiner autour de son avenir, laissant planer l’hypothèse d’un départ plus rapide que prévu.
Mercato OM, la nouvelle destination inattendue de Facundo Medina
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Facundo Medina ne convainc pas à Marseille
Lorsque l’OM a déboursé plus de 20 millions d’euros pour attirer Facundo Medina sur la Canebière, l’objectif était clair : renforcer durablement la défense avec un joueur déjà aguerri à la Ligue 1. L’ancien Lensois devait apporter son agressivité, son leadership et son expérience du championnat pour solidifier l’arrière-garde olympienne.
Mais la saison 2025-2026 n’a pas suivi le scénario espéré. Entre pépins physiques répétés et performances jugées irrégulières, Facundo Medina n’a jamais réussi à s’installer durablement comme un élément incontournable. Une cheville régulièrement douloureuse a notamment perturbé sa continuité sportive, limitant son influence dans l’organisation défensive marseillaise et alimentant les interrogations autour de son rendement.
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Une confiance fragilisée autour de Medina
Les difficultés sportives ont également pesé sur la relation avec l’environnement du club. Sur les bords de la Méditerranée, l’exigence du public du Vélodrome reste élevée, et les supporters ont peu à peu exprimé leur frustration face aux résultats récents de l’équipe.
Après l’élimination en Coupe de France face à Toulouse, Facundo Medina n’a d’ailleurs pas caché sa déception au moment de s’exprimer devant les médias. « Je suis vraiment mal, le groupe est dévasté », a-t-il confié en zone mixte, illustrant le climat pesant autour du club. Dans ce contexte, les dirigeants marseillais commenceraient à s’interroger sur la pertinence de cet investissement important, alors qu’une option d’achat obligatoire estimée à environ 20 millions d’euros pèse toujours dans les comptes du club.
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Facundo Medina dans le viseur du Besiktas
Face à cette situation délicate, plusieurs pistes commencent à émerger pour l’avenir du défenseur. Selon les informations de Jeunes Footeux, le Stade Rennais suivrait avec attention l’évolution de la situation de Facundo Medina. Le club breton, désormais dirigé par Franck Haise, pourrait envisager un retour du joueur sous les ordres d’un entraîneur qui connaît parfaitement ses qualités et son fonctionnement.
Parallèlement, une opportunité pourrait également se présenter à l’étranger. D’après le média turc Sporx, Besiktas serait intéressé par le profil du défenseur afin de renforcer sa charnière centrale. Dans un championnat réputé pour son intensité et la ferveur de ses supporters, Facundo Medina pourrait trouver un environnement propice à relancer sa carrière. À l’approche du mercato estival, le dossier s’annonce donc comme l’un des feuilletons à suivre du côté de Marseille.