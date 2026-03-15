Mercato OM, la nouvelle destination inattendue de Facundo Medina

Lorsque l’OM a déboursé plus de 20 millions d’euros pour attirer Facundo Medina sur la Canebière, l’objectif était clair : renforcer durablement la défense avec un joueur déjà aguerri à la Ligue 1. L’ancien Lensois devait apporter son agressivité, son leadership et son expérience du championnat pour solidifier l’arrière-garde olympienne.

Mais la saison 2025-2026 n’a pas suivi le scénario espéré. Entre pépins physiques répétés et performances jugées irrégulières, Facundo Medina n’a jamais réussi à s’installer durablement comme un élément incontournable. Une cheville régulièrement douloureuse a notamment perturbé sa continuité sportive, limitant son influence dans l’organisation défensive marseillaise et alimentant les interrogations autour de son rendement.