Mercato OM : Eric Di Meco fracasse De Zerbi et les dirigeants marseillais

L’Olympique de Marseille traverse un début de saison marqué par les turbulences. Entre des résultats mitigés et une énième refonte d’effectif, les Phocéens abordent une période charnière. Alors que la Ligue des champions pointe le bout de son nez, les supporters attendent des garanties. Mais pour Eric Di Meco, ancien défenseur et désormais consultant, la direction comme l’entraîneur Roberto De Zerbi prennent le club dans une mauvaise direction.
Un début de saison sous tension
Les hommes de Roberto De Zerbi devront vite corriger le tir après la trêve internationale. L’OM, bousculé en ce début d’exercice, enchaîne les changements sans trouver une stabilité durable. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont multiplié les mouvements dans les dernières heures du mercato, mais l’équipe marseillaise n’a pas encore trouvé son équilibre. Pour les supporters, difficile de s’identifier à un groupe qui change presque intégralement chaque année.
Di Meco tire à boulets rouges
Dans l’émission Rothen s'enflamme sur RMC, Eric Di Meco a exprimé toute sa lassitude. L’ancien arrière gauche de l’Olympique de Marseille a pointé du doigt une stratégie qu’il juge incohérente et destructrice pour l’identité du club :
« L'OM est le deuxième budget de France et largement. Normalement c'est deuxième dans un fauteuil... (...) J'ai envie de parler de la crise, et pas que au niveau des résultats. Nous, les supporters, normalement tu es attaché. Je souffre comme supporter. Le Vélodrome sera plein parce que c'est un lieu mythique et c'est à la mode d'y aller. C'est une expérience. Par contre, comment veux-tu t'attacher à une équipe qui change 10 ou 20 joueurs chaque année ? Beaucoup de supporters sont en train de se détourner de cette équipe. On n'en peut plus. Les dirigeants disent tout et son contraire. Leur objectif est de faire de l'argent. Et puis... on ne peut pas se battre après la première journée. Vous l'avez vu De Zerbi encore contre l'OL ? Normalement, il doit apporter du calme et il est dingo ».
Une réaction attendue après la trêve
La critique est sévère, mais elle reflète le malaise ambiant autour du club. Pour calmer les tensions et relancer une dynamique positive, l’OM devra impérativement réagir. Le rendez-vous est déjà fixé : au retour de la trêve, les Marseillais recevront le FC Lorient au Vélodrome, avec l’obligation de convaincre avant d’attaquer la Ligue des champions.