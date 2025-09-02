Mercato OM : Eric Di Meco fracasse De Zerbi et les dirigeants marseillais

Dans l’émission Rothen s'enflamme sur RMC, Eric Di Meco a exprimé toute sa lassitude. L’ancien arrière gauche de l’Olympique de Marseille a pointé du doigt une stratégie qu’il juge incohérente et destructrice pour l’identité du club :

« L'OM est le deuxième budget de France et largement. Normalement c'est deuxième dans un fauteuil... (...) J'ai envie de parler de la crise, et pas que au niveau des résultats. Nous, les supporters, normalement tu es attaché. Je souffre comme supporter. Le Vélodrome sera plein parce que c'est un lieu mythique et c'est à la mode d'y aller. C'est une expérience. Par contre, comment veux-tu t'attacher à une équipe qui change 10 ou 20 joueurs chaque année ? Beaucoup de supporters sont en train de se détourner de cette équipe. On n'en peut plus. Les dirigeants disent tout et son contraire. Leur objectif est de faire de l'argent. Et puis... on ne peut pas se battre après la première journée. Vous l'avez vu De Zerbi encore contre l'OL ? Normalement, il doit apporter du calme et il est dingo ».