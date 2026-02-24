Mercato, le sale coup de Liam Rosenior à Strasbourg

Depuis son départ vers Chelsea, Liam Rosenior continue d’influencer indirectement l’avenir du RC Strasbourg. Le premier signal fort est intervenu lors du dernier mercato hivernal, lorsque le technicien anglais a demandé le retour anticipé de Mamadou Sarr, prêté en Alsace. Une décision qui a surpris en interne, d’autant plus que le jeune défenseur n’a depuis bénéficié que d’un temps de jeu limité avec les Blues.

Ce précédent a laissé des traces au sein du club français, qui avait misé sur la stabilité pour poursuivre sa progression en Ligue 1. En agissant ainsi, l’entraîneur aujourd’hui en poste à Londres a démontré l’influence directe que le club anglais pouvait exercer sur son partenaire alsacien, dans un contexte marqué par la stratégie globale du groupe BlueCo.