À Strasbourg, l’inquiétude grandit à mesure que le prochain mercato approche. Derrière les relations étroites entre Chelsea et le Racing, un mécanisme contractuel pourrait bouleverser l’équilibre sportif du club alsacien. Quelques mois après un premier épisode controversé, un nouveau dossier sensible agite déjà la Meinau. Au centre de la tempête, Liam Rosenior pourrait jouer un rôle décisif dans un transfert qui menace directement l’avenir d’un joueur clé de Strasbourg.
Mercato, le sale coup de Liam Rosenior à Strasbourg
Liam Rosenior a déjà privé Strasbourg de son capitaine
Depuis son départ vers Chelsea, Liam Rosenior continue d’influencer indirectement l’avenir du RC Strasbourg. Le premier signal fort est intervenu lors du dernier mercato hivernal, lorsque le technicien anglais a demandé le retour anticipé de Mamadou Sarr, prêté en Alsace. Une décision qui a surpris en interne, d’autant plus que le jeune défenseur n’a depuis bénéficié que d’un temps de jeu limité avec les Blues.
Ce précédent a laissé des traces au sein du club français, qui avait misé sur la stabilité pour poursuivre sa progression en Ligue 1. En agissant ainsi, l’entraîneur aujourd’hui en poste à Londres a démontré l’influence directe que le club anglais pouvait exercer sur son partenaire alsacien, dans un contexte marqué par la stratégie globale du groupe BlueCo.
Diego Moreira, la nouvelle cible prioritaire de Rosenior et Chelsea
Aujourd’hui, une nouvelle menace plane sur Strasbourg, puisque Liam Rosenior pousserait désormais pour rapatrier Diego Moreira dès le prochain mercato. Selon les informations révélées par Jeunes Footeux, une clause de rachat incluse dans le contrat du joueur permettrait à Chelsea de le récupérer pour environ 20 millions d’euros, un montant bien inférieur aux attentes du Racing.
Cette disposition remonte à l’été 2024, lorsque le club alsacien avait recruté l’international belge pour environ 6,5 millions d’euros. À l’époque, cette clause avait été perçue comme un compromis stratégique entre deux entités liées par la même structure. Mais aujourd’hui, cette option contractuelle pourrait se retourner contre Strasbourg, qui voit l’un de ses éléments les plus performants potentiellement lui échapper sans réelle marge de négociation.
Strasbourg redoute une nouvelle perte avec Diego Moreira
En interne, la direction alsacienne aurait pourtant fixé une valorisation nettement supérieure pour Diego Moreira, estimée à près de 30 millions d’euros. Mais malgré cette estimation, Liam Rosenior pourrait permettre au club londonien d’activer un mécanisme contractuel avantageux, limitant considérablement les gains potentiels du Racing.
Sportivement, ce départ représenterait un coup dur majeur pour Strasbourg, où le Diego Moreira s’est imposé comme un élément déterminant grâce à sa polyvalence et ses performances régulières. Sa progression rapide en Ligue 1 a attiré l’attention, confirmant la pertinence du recrutement initial, mais renforçant également l’intérêt du club anglais.