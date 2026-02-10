À Bournemouth, un nom revient sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois. À seulement 19 ans, Eli Junior Kroupi s’est imposé comme l’une des révélations de Premier League. Ses performances attirent désormais l’attention des plus grands clubs européens, obligeant les dirigeants anglais à réagir rapidement.
Mercato : le Real Madrid et le PSG sur une pépite française de Premier League
- Getty Images
Une explosion fulgurante en Premier League
Pour sa première saison en Angleterre, Eli Junior Kroupi n’a pas tardé à se faire remarquer. L’attaquant français a trouvé le chemin des filets à huit reprises, une statistique parlante pour un joueur qui découvrait le très haut niveau. Sa capacité à se rendre décisif, combinée à une maturité étonnante, a rapidement placé son nom sur les tablettes des recruteurs.
Selon les informations rapportées par The Sun, plusieurs cadors européens suivent de près son évolution. Chelsea, Liverpool, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain observeraient attentivement la trajectoire du jeune buteur.
- Getty Images Sport
Bournemouth veut sécuriser son joyau
Face à cet intérêt grandissant, Bournemouth a décidé d’anticiper. Les dirigeants des Cherries ont entamé des discussions pour offrir à Kroupi un nouveau contrat très avantageux. L’objectif reste clair : décourager les prétendants et conserver leur atout offensif le plus précieux.
Le club souhaite s’inspirer de la stratégie adoptée récemment avec Antoine Semenyo, prolongé avant son transfert majeur. Une manière de renforcer la position de Bournemouth dans d’éventuelles négociations futures.
- Getty Images Sport
D’un pari à 10 millions à une valeur XXL
Recruté pour seulement 10 millions d’euros en provenance du FC Lorient, Eli Junior Kroupi représente déjà une opération exceptionnelle. Aujourd’hui, sa valeur grimpe autour de 80 millions d’euros. À ce tarif, il deviendrait tout simplement la plus grosse vente de l’histoire de Bournemouth.
Sa progression rapide ne se limite pas à la Premier League. Chez les Bleuets, le jeune attaquant confirme également son potentiel, renforçant son statut de joueur à très fort avenir.
- Getty Images Sport
Une trajectoire qui attire les géants européens
Si Bournemouth espère verrouiller son contrat, la réalité du marché reste implacable. Le PSG, le Real Madrid et d’autres poids lourds disposent de moyens considérables. En cas de nouvelle saison du même calibre, retenir Kroupi s’annoncera comme un défi immense.
À plus long terme, une autre perspective se dessine. En poursuivant sur ce rythme, le Français pourrait nourrir de légitimes ambitions avec l’équipe de France, et pourquoi pas viser une place dans le groupe pour la Coupe du monde 2026.
Pour l’instant, Bournemouth tente de gagner du temps. Mais en Europe, le compte à rebours semble déjà lancé.