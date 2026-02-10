Mercato : le Real Madrid et le PSG sur une pépite française de Premier League

Pour sa première saison en Angleterre, Eli Junior Kroupi n’a pas tardé à se faire remarquer. L’attaquant français a trouvé le chemin des filets à huit reprises, une statistique parlante pour un joueur qui découvrait le très haut niveau. Sa capacité à se rendre décisif, combinée à une maturité étonnante, a rapidement placé son nom sur les tablettes des recruteurs.

Selon les informations rapportées par The Sun, plusieurs cadors européens suivent de près son évolution. Chelsea, Liverpool, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain observeraient attentivement la trajectoire du jeune buteur.