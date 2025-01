Paris Saint-Germain vs Monaco

Le PSG a fermé la porte à un club de Ligue 1 pour la signature de Randal Kolo Muani, cet hiver.

Randal Kolo Muani et le Paris Saint-Germain, c’est bel et bien terminé. Poussé à la sortie par Luis Enrique, l’international français cherche un nouveau point de chute afin de relancer sa carrière. Et l’ancien nantais ne manque pas de prétendants au point même d’intéresser un grand club de Ligue 1. Sauf que le PSG ne semble pas disposé à renforcer un adversaire direct pour la suite de la saison.