Le PSG s’apprête à céder trois joueurs indésirables à un cador de Super Lig, c et été.

Le Paris Saint-Germain ne compte pas révolutionner son effectif cet été. Vainqueur de la Ligue des Champions, le club de la capitale veut miser sur la continuité. Toutefois, certains dossiers restent prioritaires pour Luis Campos et Luis Enrique. Et parmi eux, figure la nécessité de dégraisser l’effectif en se séparant de joueurs en échec à Paris. Trois éléments en particulier sont dans le viseur, et leur avenir semble se dessiner du côté de la Turquie.