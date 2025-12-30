Mercato, le Bayern met un Français sur le marché

Selon le Münchner Abendzeitung, repris par Foot Mercato, la situation de Sacha Boey se serait dégradée à la suite d’un épisode survenu sur le banc. Lors d’une rencontre, Vincent Kompany aurait demandé à Sacha Boey de se préparer pour entrer en jeu. Agacé par la lenteur du joueur à se mettre en tenue, l’entraîneur munichois aurait finalement annulé le changement. Depuis cet incident, Sacha Boey n’aurait plus été considéré comme une option crédible, glissant progressivement hors de la hiérarchie du Bayern Munich.

Ce déclassement n’est pas anodin dans un club où la discipline et la réactivité sont des critères essentiels. Déjà placé sur la liste des joueurs potentiellement transférables lors du dernier mercato estival, Sacha Boey avait finalement été conservé, faute d’offre satisfaisante ou de solution sportive immédiate. Aujourd’hui, le contexte a évolué. Sacha Boey semble clairement ne plus entrer dans les plans de son entraîneur, et le Bayern Munich ne fermerait plus la porte à un départ dès janvier, à condition de recevoir une proposition jugée cohérente.