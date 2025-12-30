Le silence autour de Sacha Boey intrigue autant qu’il interroge en Bavière. Longtemps présenté comme un investissement d’avenir, le latéral français du Bayern Munich traverse une période trouble, faite d’absences répétées et de signaux contradictoires. Officiellement malade, officieusement relégué hors des plans, Sacha Boey se retrouve au cœur des discussions à l’approche du mercato d’hiver. À Munich, la question n’est plus vraiment de savoir quand il rejouera, mais plutôt s’il portera encore le maillot bavarois dans les prochaines semaines.
Mercato, le Bayern met un Français sur le marché
Sacha Boey a disparu des radars au Bayern Munich
Arrivé avec des ambitions élevées, Sacha Boey avait pourtant connu une phase encourageante à l’automne. Entre septembre et octobre, le Français de 25 ans avait enchaîné cinq titularisations consécutives en Bundesliga, semblant enfin s’imposer dans la rotation du Bayern Munich. Mais depuis le 1er novembre et une brève apparition face au Bayer Leverkusen, Sacha Boey a disparu des feuilles de match. Une absence prolongée qui tranche brutalement avec la dynamique observée quelques semaines plus tôt et qui alimente les interrogations en interne comme en externe.
- AFP
Vincent Kompany a écarté Sacha Boey de ses plans
Selon le Münchner Abendzeitung, repris par Foot Mercato, la situation de Sacha Boey se serait dégradée à la suite d’un épisode survenu sur le banc. Lors d’une rencontre, Vincent Kompany aurait demandé à Sacha Boey de se préparer pour entrer en jeu. Agacé par la lenteur du joueur à se mettre en tenue, l’entraîneur munichois aurait finalement annulé le changement. Depuis cet incident, Sacha Boey n’aurait plus été considéré comme une option crédible, glissant progressivement hors de la hiérarchie du Bayern Munich.
Ce déclassement n’est pas anodin dans un club où la discipline et la réactivité sont des critères essentiels. Déjà placé sur la liste des joueurs potentiellement transférables lors du dernier mercato estival, Sacha Boey avait finalement été conservé, faute d’offre satisfaisante ou de solution sportive immédiate. Aujourd’hui, le contexte a évolué. Sacha Boey semble clairement ne plus entrer dans les plans de son entraîneur, et le Bayern Munich ne fermerait plus la porte à un départ dès janvier, à condition de recevoir une proposition jugée cohérente.
- AFP
Le Bayern ouvert à un départ, des offres tombent déjà pour Boey
Sur le marché, la situation de Sacha Boey ne passe pas inaperçue. Galatasaray, où le Français avait laissé un excellent souvenir avant son transfert en Allemagne, surveille de près son ancien joueur. En Premier League, Crystal Palace s’est également renseigné sur la faisabilité d’une opération. Le club londonien cherche à renforcer son couloir droit, et les relations existantes entre Oliver Glasner et Christoph Freund, directeur sportif du Bayern Munich, faciliteraient les échanges autour de Sacha Boey.
Toutefois, le dossier reste complexe. Par le passé, Sacha Boey avait décliné l’option Crystal Palace, préférant poursuivre son aventure au plus haut niveau européen. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2028, Sacha Boey avait été recruté pour environ 30 millions d’euros en provenance de Galatasaray en janvier 2024. Aujourd’hui, sa valeur marchande est estimée autour de 15 millions d’euros, reflet d’une situation sportive en net recul. À l’approche du mercato hivernal, Sacha Boey se retrouve ainsi à un tournant décisif de sa carrière, avec un départ qui apparaît désormais comme une issue crédible, voire inévitable.