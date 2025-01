L’attaquant canadien Jonathan David brille en Ligue 1 et sera libre cet été. Pourquoi les grands clubs européens ne s’y intéressent-ils pas ?

Jonathan David est l'un des attaquants les plus constants des cinq grands championnats européens depuis plusieurs saisons. Depuis son arrivée à Lille en provenance de La Gantoise pour 30 millions d’euros en août 2020, le Canadien a inscrit 101 buts en 213 matchs et délivré 25 passes décisives.

Cette saison, David a déjà signé 24 contributions décisives (buts et passes) en 30 rencontres toutes compétitions confondues. Ses performances éblouissantes permettent à Lille de défier les attentes en Ligue des champions et de viser un retour dans le top 3 de la Ligue 1, une première depuis leur titre historique en 2020-2021. Pourtant, malgré ce bilan impressionnant, David ne semble pas attirer l’attention qu’il mérite.

Le plus étonnant ? Il est dans les six derniers mois de son contrat avec le LOSC et sera libre cet été. Un attaquant de 25 ans avec un tel talent et une telle régularité étant disponible sans frais de transfert est une rareté. Pourtant, les plus grands clubs d’Europe ne semblent pas se presser pour s’attacher ses services. GOAL décrypte pourquoi Jonathan David, malgré ses statistiques époustouflantes, reste à ce jour sous-estimé.