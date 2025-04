L’avenir de Randal Kolo Muani, prêté par le PSG, prend une trajectoire déroutante à la Juventus.

Alors que l’été approche, la Juventus Turin prépare un grand bouleversement pour rebâtir son secteur offensif. La saison a laissé des traces profondes dans les rangs turinois et certains joueurs, autrefois porteurs d’espoirs, voient leur avenir s’assombrir. Prêté par le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani est directement concerné par cette refonte, et son départ semble de plus en plus inévitable.