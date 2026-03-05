Dans l’ombre du mercato et des grandes annonces, certains dossiers avancent discrètement. À Marseille, les dirigeants scrutent le marché africain et testent plusieurs profils prometteurs. Parmi eux, un jeune attaquant ivoirien attire aujourd’hui l’attention du staff olympien.
Mercato : l’OM passe devant Liverpool pour un crack ivoirien très prisé
Un jeune talent ivoirien testé par l’OM
Selon les informations relayées par LaMinuteOM, rapportées par But! Football Club, le jeune avant-centre ivoirien Hamidou Coulibaly a récemment passé quelques jours à l’essai avec la réserve de l’Olympique de Marseille.
Âgé de 18 ans, le joueur arrive de l’académie de Djekanou en Côte d’Ivoire. Le staff marseillais souhaite observer son potentiel dans un environnement plus exigeant. Pour cela, le jeune attaquant participe notamment à un match amical contre Dijon FCO.
La rencontre se termine sur un score de 2-2. Un simple test, certes, mais suffisant pour permettre aux recruteurs olympiens d’évaluer ses qualités de plus près. L’essai reste discret pour l’instant. Toutefois, il pourrait ouvrir la porte à une signature si les retours se montrent positifs.
Liverpool surveille aussi le dossier
Le club phocéen ne travaille pas seul sur ce profil. En coulisses, d’autres formations suivent également l’évolution du jeune Ivoirien.
Parmi elles figure notamment Liverpool FC. Le club anglais garde un œil attentif sur l’attaquant, preuve que le joueur commence déjà à susciter l’intérêt sur la scène européenne.
Rapide, mobile et capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, Coulibaly possède un profil apprécié des recruteurs modernes. Son sens du but et sa polyvalence séduisent les observateurs. À seulement 18 ans, il reste encore brut. Mais son potentiel intrigue.
La stratégie marseillaise autour des jeunes
Depuis quelque temps, l’OM insiste davantage sur la post-formation. L’objectif reste clair : préparer l’avenir tout en développant des joueurs capables de prendre de la valeur sur le marché.
Plusieurs opérations récentes illustrent cette orientation. Le club marseillais a notamment cédé Robinio Vaz à l’AS Roma pour 25 millions d’euros bonus compris. Autre transfert notable, celui de Darryl Bakola vers US Sassuolo pour un montant estimé à 10 millions d’euros.
Ces ventes encouragent la direction sportive à poursuivre cette politique. Miser sur de jeunes talents permet de renforcer progressivement l’effectif tout en préparant de futures plus-values.
Un pari qui peut devenir très rentable
Dans ce contexte, Hamidou Coulibaly représente une opportunité intéressante. Le risque financier reste limité. En revanche, la progression du joueur pourrait rapidement attirer d’autres clubs.
Si Marseille parvient à conclure ce dossier avant ses concurrents, le club pourrait réaliser une opération intelligente. L’intérêt déjà manifesté par Liverpool montre que la cote du joueur pourrait grimper rapidement.
Le dossier reste donc à suivre. À Marseille, certains espèrent déjà avoir déniché une future révélation.