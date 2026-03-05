Mercato : l’OM passe devant Liverpool pour un crack ivoirien très prisé

Selon les informations relayées par LaMinuteOM, rapportées par But! Football Club, le jeune avant-centre ivoirien Hamidou Coulibaly a récemment passé quelques jours à l’essai avec la réserve de l’Olympique de Marseille.

Âgé de 18 ans, le joueur arrive de l’académie de Djekanou en Côte d’Ivoire. Le staff marseillais souhaite observer son potentiel dans un environnement plus exigeant. Pour cela, le jeune attaquant participe notamment à un match amical contre Dijon FCO.

La rencontre se termine sur un score de 2-2. Un simple test, certes, mais suffisant pour permettre aux recruteurs olympiens d’évaluer ses qualités de plus près. L’essai reste discret pour l’instant. Toutefois, il pourrait ouvrir la porte à une signature si les retours se montrent positifs.