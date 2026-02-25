Mercato : l’OM et Rennes à la lutte pour un attaquant très prisé

L’Olympique de Marseille et le Stade Rennais souhaitent renforcer leur secteur offensif en vue de la saison prochaine. Les deux clubs ciblent un numéro 9 capable de peser sur les défenses, d’absorber la pression et de conclure dans la surface.

Selon plusieurs informations venues de Belgique ces dernières heures, rapportées par Média Foot, Dion Beljo figure parmi les pistes étudiées. L’attaquant du Dinamo Zagreb réalise un exercice solide : 18 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues. À 23 ans, il franchit un cap.

Avec son mètre 93, Beljo impose un vrai défi physique. Il joue dos au but, fixe les centraux et transforme les centres en occasions franches. Ce registre intéresse particulièrement les recruteurs marseillais et rennais, qui cherchent davantage de présence dans la zone de vérité.