L’été n’a pas encore ouvert ses portes que certaines cibles prennent déjà de l’épaisseur. À Marseille comme à Rennes, les cellules de recrutement avancent en silence. Un nom circule avec insistance : celui d’un avant-centre croate qui coche plusieurs cases recherchées en Ligue 1.
Mercato : l’OM et Rennes à la lutte pour un attaquant très prisé
Un profil qui séduit en Ligue 1
L’Olympique de Marseille et le Stade Rennais souhaitent renforcer leur secteur offensif en vue de la saison prochaine. Les deux clubs ciblent un numéro 9 capable de peser sur les défenses, d’absorber la pression et de conclure dans la surface.
Selon plusieurs informations venues de Belgique ces dernières heures, rapportées par Média Foot, Dion Beljo figure parmi les pistes étudiées. L’attaquant du Dinamo Zagreb réalise un exercice solide : 18 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues. À 23 ans, il franchit un cap.
Avec son mètre 93, Beljo impose un vrai défi physique. Il joue dos au but, fixe les centraux et transforme les centres en occasions franches. Ce registre intéresse particulièrement les recruteurs marseillais et rennais, qui cherchent davantage de présence dans la zone de vérité.
Une bataille européenne annoncée
La Ligue 1 n’a pas l’exclusivité du dossier. En Angleterre, Newcastle United, Burnley FC et Leicester City FC suivent aussi sa progression. La concurrence s’annonce réelle.
Sous contrat jusqu’en 2030 avec Zagreb, Beljo reste lié à son club formateur pour plusieurs saisons. Sa valeur tourne autour de 5 millions d’euros, un montant encore accessible pour un attaquant en pleine évolution. Ce tarif pourrait grimper si les prétendants se multiplient.
Un timing à surveiller
Suspendu pour le barrage retour face à KRC Genk, le Croate ne pourra pas s’exposer immédiatement sur la scène européenne. Pourtant, ses prestations récentes, notamment en Ligue Europa, ont déjà renforcé son attractivité.
Dans un marché où les véritables numéros 9 se raréfient, le dossier Dion Beljo risque d’animer les prochaines semaines. À Marseille comme à Rennes, rien n’est bouclé. Mais la course est lancée.