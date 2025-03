Mercato, l’OL va faire le grand ménage l’été prochain

A quelques mois du mercato estival, l’OL s’apprête à vider son vestiaire l’été prochain.

L’Olympique Lyonnais se prépare à un mercato estival particulièrement animé. En pleine surveillance de la DNCG et confronté à des finances préoccupantes, le club rhodanien doit impérativement alléger sa masse salariale et générer des revenus via des ventes. De nombreux départs sont ainsi attendus, incluant des cadres et des joueurs en fin de contrat. Face aux défis économiques, l’OL doit opérer une restructuration profonde pour espérer retrouver une stabilité et viser la qualification en Ligue des Champions.